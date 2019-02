También hay prisa en la ley hipotecaria... Calviño quiere finiquitarla antes del 28-A

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves ante el Pleno del Congreso que el Gobierno hará "todo lo posible" para completar la transposición de la directiva sobre normativa hipotecaria, aún pendiente de un desarrollo reglamentario de la ley. "Vamos a hacer todo lo posible en lo que quede de legislatura para poder terminar la transposición de la ley, puesto que aún falta una serie de actos jurídicos y vamos a tratar de hacerlo antes de que acabe la legislatura", ha explicado la ministra.

Calviño, que ha pedido la palabra al término del último debate parlamentario de la nueva ley de crédito inmobiliario antes de su aprobación definitiva, el de las enmiendas introducidas al proyecto en el Senado, ha agradecido a los grupos su trabajo, pues cree que "ha permitido mejorar el proyecto" que había llegado al Congreso de manos del entonces ministro Luis de Guindos.

Particularmente, ha incidido la ministra, en lo referido a la protección del consumidor respecto a la legislación hasta ahora vigente. Calviño ha trasladado a los grupos parlamentarios su "agradecimiento muy sincero" y su reconocimiento "al gran trabajo" realizado, el de "la política con mayúsculas", pues cree que eso ha permitido el "amplio consenso" en esta ley.

Durante el debate en el Pleno del Congreso, el PSOE, Ciudadanos y PNV han rechazado el aumento de plazo impulsado por el PP en el Senado, que con su mayoría absoluta había aplazado la entrada en vigor de los 30 días consensuados en el Congreso a tres meses. Sin embargo, aquellos aspectos como las mejoras en la transparencia material, "esencia de la ley", ha dicho el diputado de Ciudadanos Rodrigo Gómez, se condiciona a un reglamento, algo que cree que "no es razonable".

"Todos los operadores necesitan saber la fecha exacta de entrada en vigor, salvo que lo que quiera el PP es que no entre en vigor nunca", ha apostillado el diputado de la formación naranja, mientras que la portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha recordado el riesgo de multa procedente de la Unión Europea por no aplicar la legislación comunitaria. "Queda claro que los costos y los retrasos ya no son asumibles", ha dicho.

"Tenía que estar traspuesta en 2016, y España cuenta con un procedimiento sancionador por el que se van acumulando cada día más de 100.000 euros en una sanción", ha destacado, por su parte, su homólogo socialista, Gonzalo Palacín.

Miguel Ángel Paniagua, del PP, ha justificado este retraso en las alegaciones que le han trasladado "varios colectivos", que creen que "un mes es muy escaso". "Si no se aprueba (esta enmienda), es posible que entre el mes uno y el cuarto mes, no tengamos hipotecas ya que los sistemas posiblemente no estén preparados", ha dicho.

Por su parte, el diputado de Podemos Rafa Mayoral ha optado por "felicitar a los adversarios" en este último debate de la ley hipotecaria, y ha mencionado a Ana Patricia Botín (Banco Santander), Francisco González (BBVA), Josep Oliu (Banco Sabaell) e Isidre Fainé (Caixabank), "los intocables", ya que cree que "les ha vuelto a tocar la lotería" con "un nuevo rescate legislativo en contra de los intereses de la clase trabajadora".