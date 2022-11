Tarifas eléctricas baratas que ocultan las compañías, pero puedes contratar

El alza de los precios de la luz, junto a la comida, la gasolina, la luz o el gas, nos invita a buscar las mejores tarifas que ofrecen las compañías en cada servicio para ahorrar unos euros y llegar con más margen a fin de mes. La OCU denuncia en su web las malas prácticas de algunas de las comercializadoras de electricidad, que apenas dan visibilidad a sus ofertas más competentes y dan más relevancia otras tarifas más caras.

Además, como señala la propia OCU, conseguir una tarifa eléctrica barata "no es una misión fácil desde que se instauró la medida de limitar el precio del gas en la generación de electricidad". Porque las actuales ofertas pueden dar la falsa sensación de ser baratas, pero no muestran el coste que hay que añadir ante esta medida. Por eso, recomiendan "no dejarte deslumbrar por buenos precios si tu oferta es anterior al 26 de abril", ya que entonces no se pagaba este extra. Algunas de estas tarifas económicas (a las que hay que añadir el coste de la medida de limitar el precio del gas) que no se ofrecen de forma sencilla son estas:

Endesa Conecta

Solo está disponible para nuevas contrataciones online y sin permanencia para contratos con menos de 10 kW. Se puede contratar desde Endesa Conecta, mejor desde el ordenador, ya que en móvil a veces no muestra el botón para contratar el servicio. Los precios se revisarán el 1 de enero con el IPC. Aunque se ha encarecido en noviembre, es interesante.

Precio por cada kWh consumido: 0,146 € + coste medida del gas.

Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 33,86 €.

Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 7,9973.

Iberdrola Plan Online



Destaca el Plan Online de Iberdrola, solo disponible para nuevas contrataciones online y con factura electrónica. Hay que localizarlo a través del buscador, ya que no aparece junto al resto de planes. Se pude contratar desde esta página. Como en la anterior oferta, hay que contratarlo en la web y no tiene permanencia para contratos con menos de 15 kW. Permite elegir entre un precio único para pagar los mismo durante todas las horas del día o por tramos horarios, interesante si solo estás en casa durante unas horas. Requiere tener un contador inteligente efectivamente integrado en el sistema, es decir, que seamos capaces de recibir en remoto el consumo horario con el objetivo de facturarle más baratas aquellas horas en las que tiene un precio promocionado. La tarifa también se revisará el 1 de enero con el IPC.

Precio por cada kWh consumido: 0,167797 € + coste medida del gas

Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 30,66747 €

Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 4,104338 €

Gana Energía

Esta comercializadora del grupo Repsol no tiene las tarifas baratas en su web Son dos: una tarifa con un único precio las 24 horas y con tres precios (Punta, Llano y Valle). En este caso sí incluyen ya el coste de la medida de limitar el precio del gas. "Se trata, por lo tanto, de la única oferta del mercado libre que ofrecen un precio fijo real", especifica la OCU. Si vemos las que tienen en su web, vemos "tarifas en las que hay que añadir después el coste del gas y, por lo tanto, ya no son tan interesantes".

"Los inconvenientes de las tarifas de Gana Energía es que el término fijo de esta tarifa es algo elevado y que, como ocurre con muchas otras, no hay un compromiso explícito de mantener el precio durante un periodo de tiempo. Puede ser modificado con un preaviso de 30 días, por lo que habrá que estar atento a cualquier propuesta de cambio de precios.", añade la OCU. Estas son las tarifas.