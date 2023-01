Las tarifas de luz más baratas de 2023: sin permanencia y se contratan online

El precio de la luz para los clientes de la tarifa regulada abandonó hace unas semanas los récords históricos a los que estaba llegando. Muchos de ellos se pasaron al mercado libre, donde están la mayoría de los contratos de luz de los hogares. Pero encontrar una tarifa barata en 2023 no es sencillo, ya que, además, las compañías las 'esconden' en sus webs para que no sean las más accesibles. La OCU ha elaborado un listado con las tres más económicas, que además tienen otras ventajas: se pueden contratar fácilmente online y no tienen permanencia.

Además, como señala la propia OCU, conseguir una tarifa eléctrica barata "no es una misión fácil desde que se instauró la medida de limitar el precio del gas en la generación de electricidad". Las ofertas actuales pueden dar la falsa sensación de ser baratas, pero no muestran el coste que hay que añadir ante esta medida. Por eso, recomiendan "no dejarte deslumbrar por buenos precios si tu oferta es anterior al 26 de abril", ya que entonces no se pagaba este extra. Estas tarifas son las más económicas de las comercializadoras.

Endesa Conecta

Solo disponible para nuevas contrataciones online y sin permanencia para contratos con menos de 10 kW. Se puede contratar desde Endesa Conecta, mejor desde el ordenador, ya que en móvil a veces no muestra el botón para contratar el servicio. No tiene tramos horarios y el precio no cambia de hora a hora, es el mismo durante todo el día y toda la noche. Estos son los precios sin impuestos:

Precio por cada kWh consumido: 0,145587 € + coste medida del gas

Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 33,080628 €

Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 8,196888 €

Iberdrola Plan Online

Igualmente, solo está disponible para nuevas contrataciones online y con factura electrónica. Hay que localizarlo a través del buscador, ya que no aparece junto al resto de planes o contratar desde esta página. No tiene permanencia para contratos con menos de 15 kW. Permite elegir entre un precio único para pagar los mismo durante todas las horas del día o por tramos horarios. Requiere tener un contador inteligente. Actualmente, hay una promoción temporal de 30 euros de descuento que se abona en la primera factura emitida después de una permanencia de 3 meses.



Precio por cada kWh consumido: 0,167797 € + coste medida del gas

Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 30,66747 €

Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 4,104338 € ​Con tramos horarios

​Precio por cada kWh consumido: valle 0,163 € / llano 0,174€ / punta 0,211€ / + coste medida del gas

Precio del kW contratado en horario punta (término fijo): 30,66747 €

Precio del kW contratado en horario valle (término fijo): 4,104338 € Sin tramos horarios​Con tramos horarios

Naturgy Tarifa por Uso

Está disponible para hogares con tarifa hasta 15 kW. No tiene permanencia ni tramos horarios y el precio es el mismo durante 12 meses. Se puede contratar en la web y estos son los precios sin impuestos ni posibles descuentos.