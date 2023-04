Tarjetas de fidelidad en supermercados ¿cuáles ofrecen los mejores descuentos?

Los supermercados buscan fórmulas para atraer a los clientes, y estos buscan los precios más bajos para combatir la inflación. Y una de las alternativas para conseguir descuentos son las tarjetas de fidelización. Carrefour, Alcampo, Dia o Lidl las ofrecen de forma gratuita para conseguir descuentos al acumular compras. Una opción interesante, por ejemplo, para adquirir productos frescos (cuyo consumo ha caído(, a precios más baratos. El IPC indica que los alimentos se han encarecido un 13% respecto a marzo de 2022, con el aceite, la leche, las hortalizas y las patatas al frente. La rebaja del IVA en los alimentos básicos apenas ha tenido efecto.

Eroski ha creado una cesta de la compra con 600 productos básicos a menos de 2 euros. Y Carrefour cuenta con la opción de los 30 productos a 30 euros. Y Mercadona ha rebajado el precio de 500 productos. Alternativas a las tarjetas de fidelización, que tienen ventajas muy interesantes si las sabemos aprovechar. Hay que recordar que no tienen coste, ya que no son tarjetas de crédito. Es decir, no sirven para financiar compras ni pagar en una fecha posterior. Estas son las más destacadas.

Carrefour tiene tres tarjetas

En el hipermercado hay tres tarjetas de fidelización diferentes, dependiendo de la edad y la situación personal: la tarjeta Joven para menores de 30 años, la tarjeta Superfamilias, para familias numerosas, y la tarjeta 65+ para jubilados. Todos son gratuitas y ofrecen descuentos directos al pagar en caja.

Lo más destacado es el descuento del IVA en los productos frescos (carnicería, charcutería, pescadería, panadería, fruta, verdura, platos cocinados, quesos, huevos y pastelería) y en alimentos frescos BIO.

Además, con esta tarjeta se pueden aprovechar todos los descuentos del Club Carrefour, como el 1% en Cheque ahorro en compras de alimentación, el 8% en gasolineras Carrefour; el 4% en gasolineras Cepsa; el 10% en alquleres de coche Europcar, el 5% en seguros de coche, hogar y decesos; el 8% en la factura de luz y gas con Total Energies y el 5% con Iberdrola o el 5% en ópticas Alain Afflelou, entre otros.

Alcampo: pago a plazos sin intereses

La tarjeta de Alcampo es gratuita y no exige el pago de ninguna cuota anual ni tiene costes de mantenimiento. La diferencia es que también se puede utilizar como medio de pago con plazos sin intereses o con financiación especial, dependiendo de las cantidades (es necesario un estudio previo de aprobación)

Ofrece 3 euros de regalo de bienvenida para gastar en la cesta de la compra; puntos por cada visita para conseguir más ventajas; euros de saldo que se acumulan en la tarjeta; cupones descuento para gastar en los productos que más compra cada cliente; o un regalo sorpresa el día del cumpleaños. Además, está disponible la aplicación móvil en la que se pueden ver los folletos, ofertas, saldo de puntos, últimos tickets de compra y demás.

Tarjeta del Club Dia

La tarjeta del Club Dia no tiene coste y se pueden aprovechar los descuentos en Dia, La Plaza y Clare. Sus socios reciben cupones descuentos personalizados con los que se puede conseguir un ahorro de hasta un 50% en los productos favoritos. Desde la web y la aplicación del móvil se pueden consultar los cupones y utilizarlos desde el mismo momento que se seleccionan y confirman. Mientras que los cupones impresos en las tiendas son válidos para las compras posteriores. La app también permite llevar un control del gasto o hacer la lista de la compra. Además, los miembros del club pueden disfrutar de 250 productos con precios especiales más económicos para los socios del club.

Además, ofrece ventajas dinero al contratar servicios de otras empresas: 100 euros con Endesa, 60 euros con Mapfre, 100 euros con Securitas Direct para comprar en Dia, así como descuentos en AVIS y Legalitas.

Lidl Plus desde la aplicación móvil

La tarjeta de fidelización del supermercado alemán es digital y únicamente se puede utilizar a través de la aplicación del móvil. Ofrece descuentos personalizados cada semana en función de las compras más habituales que realice cada cliente. Antes de realizar la compra hay que activarlos para recibir el descuento en la caja. Se pueden aprovechar descuentos directos de dinero por compras superiores a cantidades estipuladas (por ejemplo, 5 euros gratis por gastar más de 60 euros) o segundas unidades con descuento, entre otros.

Además, después de cada comprar, el cliente recibe un Rasca y gana digital con el que se pueden conseguir descuentos adicionales, una compra gratis y otras sorpresas. Permite pagar a través de Lidl Pay tan solo añadiendo una tarjeta bancaria a la aplicación y activando el pago con el móvil. Además, ofrece un 4% en repostajes en Galp, Shell y DISA, hasta un 25% de descuento en Booking y un 12% en Rentalcars.