El teletrabajo echa el freno y vuelve el modelo presencial por falta de confianza.

A pesar del boom de la sociedad digital y aunque son muchas las empresas y los trabajadores que siguen sacando partido al teletrabajo, que floreció durante los momentos más duros de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, este modelo de relación labora pierde puntos. Según un informe publicado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, indican que la adopción del teletrabajo se ha reducido respecto a 2021. Entre el 2021 y 2022, esta modalidad ha descendido del 13,6% (2.741.900 personas) al 12,5% (2.562.700 personas).

La legislación existente facilita su revisión. Así, la Ley 10/2021 de trabajo a distancia que entró en vigor el 9 de Julio especificaba su carácter voluntario para las personas trabajadoras y para las empresas. Esta característica provoca que, de acuerdo con el despacho de abogados A&E, sea fácil poner fin a este tipo acuerdos, devolviendo a los trabajadores a la tradicional presencialidad en las oficinas.

Semipresencialiad como escenario perfecto

El propio fin de la pandemia explica la marcha atrás. De acuerdo con el experto en teletrabajo y dueño de Grupo Tempo Consultores y Asesores S.L, José Luis Casero, aquella "obligación" de trabajo a distancia que impuso la Covid-19 no fue realmente teletrabajo. En un momento tan crítico las empresas y sus empleados se centraron en sacar el trabajo adelante sin examinar las herramientas necesarias para la medición de la productividad. Sin embargo, se concienció a la sociedad de que la posibilidad de trabajar a distancia existía.

Los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE), pasada la situación de pandemia, confirman que el porcentaje de teletrabajo disminuye respecto a 2021, aunque la proporción es muy superior a la previa a la llegada de coronavirus. "No es preocupante mientras no se vuelva los niveles de antes del Covid, que registraban un 3,8% de teletrabajo", señala José Luis Casero.

Por otra parte, este experto, que asesora a empresas, reconoce que son plenamente conscientes de los beneficios del teletrabajo parcial si se tiene organizado de forma óptima; es decir, con el fin de mejorar la productividad y optimizar los puestos de trabajo. Para los expertos el mercado se está reajustando y hacen especial hincapié en que el escenario perfecto es la semipresencialidad: que al menos dos días sean de teletrabajo. "No es bueno alcanzar el 100% del teletrabajo porque aleja del contacto físico", insiste.

Más vacantes para el teletrabajo

El teletrabajo habitual es aquel que se realiza más de la mitad de los días en que se trabaja y, según el INE, se ha reducido en el último año desde el 7,9%, (1.587.000 personas) del último trimestre de 2021 hasta el 6,4% actual (1.311.000 personas). Es decir, ha surgido un retorno a la presencialidad.

Sin embargo, es un gancho para captar trabajadores. Según los datos recogidos por InfoJobs, la publicación de vacantes con posibilidad de teletrabajo no ha dejado de aumentar en los últimos cinco años y se ha pasado de las 15.711 registradas en 2018 a las 727.649 de 2022. A este respecto, Mónica Pérez Callejo, directora de estudios de InfoJobs, explica que dependiendo al sector, existen más puestos de trabajo en remoto, no siendo necesaria la asistencia a un lugar físico. Además, recalca, que las tres industrias en las que más puestos se han ofertado con opción de teletrabajo son comercial y ventas (390.277 vacantes), informática y telecomunicaciones (133.862) y atención al cliente (59.405).

Por su parte, las actividades con menos ofertas son el sector farmacéutico (1.136), diseño y artes gráficas (1.268) y profesiones, artes y oficios (1.867). Estas áreas con pocas vacantes en general, son en las que la digitalización no es posible por la naturaleza del empleo. Este es uno de los motivos por los que el teletrabajo disminuye con respecto a los tiempo pandémicos.

Desconfianza como origen del retroceso

Las empresas cada vez tienen más dudas y desconfianza acerca de sus empleados ¿estarán o no trabajando lo suficientes en remoto?. "Existe un temor por parte de algunas pymes o empresas obsoletas que no saben controlar equipos en remoto" indica Jose Luis Casero. La incapacidad de esas direcciones de trabajar por objetivos hace que prefieran que sus empleados realicen sus tareas de manera presencial.

En contraste, para las grandes empresas, esto no ocurre de esta manera, sino que disponen de equipos que controlan estas situaciones con sistemas de medición de productividad. "Esa inseguridad de creer que tienes el control por el hecho de tener la presencialidad, es el error que las pymes deberían resolver" añade el experto. Por ello, para que el teletrabajo deje de pisar el freno, el experto recomienda que las empresas organicen sistemas de trabajo en los que sea posible medir la efectividad y productividad de cada empleado y valorar que la presencia o no del trabajador no afecta a sus objetivos de trabajo.

Teletrabajo sinónimo de conciliación

El retorno a la presencialidad presenta problemas en el marco de los trabajadores, según indica Alejandra Gútiez desde el despacho de abogados AE. Los empleados que ya estaban acostumbrados al teletrabajo ahora tienen que volver a sus puestos de antes de la pandemia.

El principal problema es que estos necesitan conciliar, ya tenían un modelo positivo para ellos trabajando desde sus casas, podían hacerse cargo de aquellas personas dependientes mientras trabajaban, y este retorno a la presencialidad les altera la composición que tenían en cuanto a la compatibilidad de estas tareas relacionadas con las personas dependientes. "Este es el principal foco de problema que nos estamos encontrando en el bufete de abogados", asegura.

Esto jurídicamente se traduce en que muchos trabajadores frente a la certeza de que su empresario pretende cambiar el modelo de trabajo, tienen que revisar sus convenios que determinan las condiciones de sus trabajos debido a que inicialmente iba a ser algo indefinido y de repente les exige un retorno a la modalidad presencial, aclara la abogada laborista. En el caso de que tengan que volver a la presencialidad, la abogada indica que tendrán que recurrir a figuras como adaptación de jornada o reducción de jornada, añade la letrada.

Se roza el pleno de CCAA que reducen el teletrabajo

En cuanto al último trimestre de 2021, el porcentaje de trabajo en remoto se ha reducido en 12 de las 19 comunidades y ciudades autónomas de España. Las comunidades que han aumentado su porcentaje de teletrabajo han sido Ceuta y Cantabria con un incremento del 1,4 y de 2,6 puntos porcentuales respectivamente.

Mientras que para las que han reducido ese porcentaje, son Melilla, las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid, con descensos registrados de 8,2, 3,5 y 3,3 puntos respectivamente. Además, para esta última, la capital de España se sitúa como la comunidad en la que un mayor porcentaje de personas teletrabajan. Según los datos recogidos por la EPA, registra un 19,1%; por encima de la media nacional que se sitúa en 12,5%, es decir Madrid está 6,7 puntos porcentuales por encima del resto.