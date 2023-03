Tener un trabajo precario multiplica por 2,5 los daños para la salud mental. 

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha participado este viernes en la presentación del informe 'Precariedad laboral y salud mental' de la mano del líder de Más País, Íñigo Errejón. El estudio ha sido elaborado por un grupo de expertos que han concluido que existe una relación relevante entre las condiciones laborales y la salud mental de los trabajadores. A peores condiciones laborales, peor salud mental. En concreto, el impacto sobre la salud mental de los empleados es 2,5 mayor entre aquellos que tienen condiciones de trabajo precarias. El documento recoge que en España hay un total de 9,3 millones de trabajadores que se encuentran en esta situación -8,1 millones son asalariados y 1,2 son autónomos.

En el informe se ha identificado a seis grupos de trabajadores precarizados: los que cuentan con una relación laboral temporal, aquellos que tienen un contrato parcial no deseado, la población asalariada con una subocupación funcional -que requiere un nivel de formación inferior al que tienen-, los autónomos sin asalariados a cargo con horarios de trabajo muy extensos o muy reducidos, la población subempleada con una insuficiencia de horas y la población desempleada que ha trabajado anteriormente (que asciende a 2,6 millones de personas). El informe también suma a este último grupo al número total de trabajadores precarios, lo que eleva el total hasta los 11,9 millones de personas, casi la mitad de la población activa.

El documento, que después será publicado en formato extenso en forma de libro, arroja algunos datos relevantes. 170.000 del total de 511.000 casos de depresión registrados en el año 2020 en la población activa, podrían haberse evitado si hubieran contado con un empleo estable. Sin embargo, esta situación no afecta por igual a todos los trabajadores. Las mujeres presentan un mayor riesgo de depresión en la situación laboral más precaria y en caso de desempleo, algo que se agrava cuanto menor sea la clase social ocupacional. La prevalencia de precariedad laboral es más elevada en la clase trabajadora y especialmente entre los empleados con contratos temporales.

Tras llevar a cabo un análisis durante meses, el grupo de expertos ha vertebrado las propuestas de cambio en tres recomendaciones generales: luchar contra la precariedad y sus efectos en la salud mental, mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de la población trabajadora y medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental asociados. Estas recomendaciones se vertebran en más de una veintena de puntos que recalcan la necesidad de desarrollar un servicio público de salud mental universal, equitativo y gratuito, impulsar un nuevo estatuto para los trabajadores del SXXI e impulsar medidas en materia de riesgos laborales.

Díaz y Errejón apuntan a soluciones políticas

"Hoy se cumplen dos años milimétricos desde aquel 'vete al médico' que me lanzó un diputado del Partido Popular, no lo hemos hecho adrede", ha recordado Íñigo Errejón, portavoz del grupo parlamentario que reclamó la elaboración de este informe para prestar su apoyo a la reforma laboral de 2021. "Este trabajo es extraordinariamente importante en términos políticos. Esto lo presenta el Gobierno de España", ha apuntado el líder de Más País, que ha recordado el papel que ha tenido su partido político para introducir esta cuestión en el debate del Congreso de los Diputados. Algo que hace unas semanas se tradujo en un permiso de trabajo para acompañar a allegados con riesgo de suicidio, que se aprobó por unanimidad en el hemiciclo.

"No nos debemos confundir en tiempos de crisis, justamente en estos momentos la res pública tiene que estar al servicio del bien común y esta es una nueva manera de hacer las cosas", ha señalado Yolanda Díaz, que ha agradecido el apoyo de Errejón. La ministra ha enfatizado que el tiempo es una de las grandes tareas pendientes en el ámbito laboral, para reducir la jornada laboral de 40 horas, que ya es centenaria. Si bien, ha destacado la importancia de abordar la desigualdad a través de un Pacto de Estado, que está detrás de la precariedad. "No hay terapia que repare el no llegar a final de mes", ha apuntado Díaz.

Díaz ha apelado a la necesidad de llevar a cabo una reforma empresarial en la que se planteen estas cuestiones. "Para eso no solo necesita, cambien mecanismos de organización empresarial de los que siempre hablamos. Está más que estudiada la presencialidad, que las jornadas de trabajo masculinas y largas no aumentan la productividad, sino que decrece. Con mayor calidad en el trabajo y con mayor motivación, crece". "Requiere una reforma con una mirada radicalmente diferente, ha llegado el tiempo de hablar del tiempo del trabajo, de la democracia en el trabajo", ha sostenido la ministra.