¿Tengo derecho a instalar el aire acondicionado sin pedir permiso a la comunidad?

El verano ya ha dejado la primera ola de calor en España con temperaturas sofocantes. Los termómetros ya anuncian temperaturas bastante altas y mucha gente ya vuelve a tener la idea de instalar el aire acondicionado en su hogar con relativa premura. Pero, si vives en una comunidad de vecinos, es normal que te ronde la pregunta de si es necesario pedir permiso para poder instarlo.

De este modo, instalar el aire acondicionado es una de las decisiones más comunes que puede tomar el propietario de una vivienda en estos tiempos. Sin embargo, no porque sea algo normal o una necesidad imperiosa frente al calor, significa que no deba seguir unos cauces normativos. Llevar a cabo esta instalación no es algo que se pueda efectuar de motu propio.

¿Puedo instalar el aire acondicionado sin permiso?

La respuesta es no. Según la Ley de Propiedad Horizontal, instalar estos dispositivos necesita la aceptación previa de la comunidad de vecinos a la que pertenezcas. Este requerimiento tiene que ver con el artículo 7.2 de dicha ley. En él se establece la negativa a instalar cualquier servicio o dispositivo individual de una vivienda en fachadas o lugares comunes. Este hecho contempla y hace prevalecer el derecho de la comunidad de cara a no generar malestar.

Pasos para solicitar la instalación del aire acondicionado en tu comunidad

Como hemos mencionado anteriormente, lo primero que debes hacer es verificar si esta situación está contemplada en los Estatutos de la Comunidad de Propietarios. Verifica si se requiere el permiso de la Comunidad o si no es necesario. Para ello, el paso inicial es consultar con el Administrador.

Independientemente de si está o no estipulado en los Estatutos, y si está permitido o no, sería recomendable que hables con el Presidente de la Comunidad para abordar el tema en la próxima Junta de Propietarios. De esta manera, evitarás posibles inconvenientes una vez que hayas comenzado con la instalación.

Una vez convocada la Junta de Propietarios y durante su desarrollo, además de decidir si es posible o no instalar el sistema de aire acondicionado, se deberían establecer las condiciones para su instalación: dónde se podrá ubicar, el tipo de aire acondicionado, el tamaño permitido y el nivel de ruido que puede generar.

Todos estos detalles deben ser aprobados por mayoría simple de la Comunidad, tanto si se trata de un patio interior como exterior. Lo más importante es que tengas en cuenta el nivel de ruido que generará tu sistema de aire acondicionado.

¿Cómo hay que instalar el aire acondicionado en la ventana de la comunidad?

La instalación de la unidad exterior es otra etapa crucial en el proceso de instalar el aire acondicionado. Sigue estos pasos para realizar esta tarea de un modo correcto:

Selecciona la ubicación: busca un área al aire libre adecuada para la unidad exterior. Debe estar cerca de la unidad interior y contar con suficiente espacio para la ventilación adecuada.

Coloca la base: hazlo con soporte resistente en el suelo donde instalarás la unidad exterior. Asegúrate de que esté nivelada y estable.

Conecta las tuberías de refrigerante: Hacia la unidad exterior. Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante y utilizar las herramientas adecuadas para unir las conexiones de manera segura.

Conecta las tuberías de drenaje: asegúrate de que haya una pendiente adecuada para permitir un drenaje adecuado del agua condensada.

Conecta los cables eléctricos: Si no tienes experiencia en trabajos eléctricos, es mejor buscar la ayuda de un electricista calificado.

Asegura la unidad: colócala en la base de soporte y asegúrala con los tornillos provistos. Garantiza que esté nivelada y estable.

Conexiones adicionales: realiza cualquier otro tipo de conexiones necesarias según las instrucciones del fabricante.

A partir de ahí y contando con todos los preceptos normativos y una obra bien hecha, será hora de disfrutar de la refrigeración apacible que te proporcionará instalar el aire acondicionado en tu hogar.