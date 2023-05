¿Tengo derecho a paga extra si cobro el subsidio para mayores de 52 años?

El verano está a la vuelta de la esquina y, con ello, las vacaciones, lo que es sinónimo de un aumento del gasto para un buen número de hogares españoles. Esto supone una preocupación añadida para las personas desempleadas, que se preguntan si tendrán o no paga extra en las ayudas que reciben. En el caso de aquellos que cobran el subsidio de 480 euros para mayores de 52 años, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha lanzado un aviso sobre si percibirán ese ingreso en junio.

El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que encabeza Yolanda Díaz, gestiona este subsidio que se dirige a quienes están en situación de desempleo y están cerca de la edad legal de jubilación, pero no pueden recibir una pensión, ni tienen derecho a paro, al haberlo agotado o no haber cotizado el tiempo suficiente a la Seguridad Social. El objetivo es proporcionar apoyo económico a estas personas a las que se presupone mayores dificultades para encontrar un nuevo trabajo y, por tanto, más vulnerabilidad económica.

Si hay algo por lo que se caracteriza la ayuda es porque permite cotizar para la pensión, a diferencia de lo que ocurre con el resto. A ello se une que es posible cobrarla mientras se trabaja y se obtiene una remuneración salarial, y que puede recibirse de manera indefinida hasta que se alcanza la edad de jubilación. No obstante, se pierde el derecho en caso de reincorporación al mercado laboral, o por no cumplir alguno de sus requisitos.

Si cobro el subsidio para mayores de 52 años, ¿tengo paga extra?

Junio y diciembre. Estos son los dos meses marcados en rojo en el calendario por algunos trabajadores y pensionistas, ya que es en esas fechas cuando reciben un plus en sus ingresos. Sin embargo, el SEPE señala que los subsidios por desempleo y el paro no tienen paga extra. Por tanto, los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años no cobrarán paga extra en junio, sino tan solo los 480 euros mensuales.

Esto se debe a que no son prestaciones contributivas de la Seguridad Social, como ocurre con las pensiones –tienen 14 pagas y se obtiene el ingreso a partir del día 25 del mes que corresponda-, sino del SEPE y tienen una forma diferente de cobro. Las personas que reciben el subsidio lo hacen a mes vencido, entre el 10 y el 14 del mes siguiente, por lo que el desempleo de junio lo perciben en la segunda semana de julio.

Sin embargo, conviene tener en cuenta que esta ayuda es la única contributiva para la jubilación que se puede cobrar después del paro: por el 125% de la base reguladora que esté vigente en cada momento. Por el contrario, las demás prestaciones que tienen esas características no cotizan.

Cuáles son los requisitos para solicitar la prestación

Todas aquellas personas que deseen solicitar el subsidio para mayores de 52 años tienen que cumplir una serie de requisitos que establece el SEPE y que se indican en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para convertirse en beneficiarios: