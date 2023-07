¿Tengo derecho a un segundo intento en el carnet de conducir sin volver a pagar?

¿Volver a examinarse tras suspender el permiso de conducir, implica repetir el desembolso económico? Conozca los derechos que amparan a los aspirantes a conductores que desean sacarse el carné y las normativas vigentes.

Una incógnita que genera dudas frecuentes entre quienes no superan la prueba para obtener el carnet de conducir. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la normativa española ofrece ciertos derechos a los aspirantes. En este artículo, nos basamos en la información proporcionada por la DGT y diversas autoescuelas para responder a la pregunta: si suspendes el carnet de conducir, ¿tienes que volver a pagar para examinarte de nuevo?

¿Tengo que volver a pagar si suspendo el examen de conducir?

Según el Reglamento General de Conductores, cada vez que un aspirante se presenta a la prueba teórica o práctica de conducir y no la supera, tiene que abonar de nuevo las tasas de examen. Este pago es independiente del coste de las clases de autoescuela.

¿Pero qué ocurre si no he consumido todas mis clases de autoescuela?

En este caso, las autoescuelas suelen permitir a los aspirantes hacer uso de las clases que no han consumido. No obstante, las políticas de las autoescuelas pueden variar, por lo que es recomendable consultar en cada caso particular.

¿Existen excepciones a esta norma?

Existen algunas excepciones. Por ejemplo, si un aspirante suspende el examen práctico por causas ajenas a su control (como un fallo mecánico del coche de la autoescuela), generalmente no tiene que volver a pagar la tasa de examen. Sin embargo, la DGT especifica que estas situaciones son evaluadas caso por caso.

¿Puedo reclamar si considero que el fallo del examen no es justo?

Sí, tienes derecho a reclamar si consideras que el fallo en el examen no ha sido justo. La reclamación se dirige a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente y, si no se resuelve a tu favor, puedes recurrir al Defensor del Pueblo.

¿Cuánto tiempo tengo para volver a presentarme al examen?

Tras suspender, tienes un plazo de dos años para volver a presentarte al examen. Si no lo haces en este tiempo, tendrías que volver a iniciar todo el proceso, incluyendo el pago de las tasas de examen y la realización de las clases de autoescuela.

En resumen, si suspendes el carnet de conducir en España, generalmente tendrás que volver a pagar las tasas de examen para volver a intentarlo. No obstante, puedes utilizar las clases de autoescuela que no hayas consumido, y tienes el derecho de reclamar si consideras que el fallo en el examen no ha sido justo.