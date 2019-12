El Tesoro ve imprudente que Cataluña o Andalucía se financien en los mercados

Por primera vez desde el año 2011 España ha podido solicitar menos de 200.000 millones de euros a los inversores para cubrir sus necesidades de financiación, el coste de la deuda está en niveles históricamente bajos y la gestión del Tesoro ha permitido reducir en 2.300 millones de euros el coste presupuestario que se preveía por las emisiones de deuda pública, pero las cicatrices de la crisis continúan ahí y según los responsables del Tesoro impiden que comunidades autónomas como Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía puedan salir con normalidad a solicitar financiación a los mercados. Según el secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, el volumen de deuda que arrastran y su situación financiera hacen que "no puedan emitir en unas condiciones de prudencia".

Las condiciones de prudencia de las que habla el Tesoro no parten de una valoración subjetiva, sino de un criterio objetivo, que se marca en la regulación y que exige que cualquier administración territorial que quiera apelar a los inversores lo haga sabiendo que no le exigirán 50 puntos básicos más de lo que le piden al Estado por los mismos títulos que se quieran emitir.

Cataluña, Andalucía o Comunidad Valenciana no están en condiciones, según el Tesoro, de cumplir esa premisa y por ese motivo no podrán salir a los mercados en 2020. Para Cataluña y Comunidad Valenciana no es ninguna novedad, pero sí lo será para Andalucía que este año ha figurado en el grupo de tres comunidades autónomas que han podido asomarse a los mercados para normalizar sus canales de financiación, junto a Galicia y Baleares, pero que ahora se encuentra con la negativa del Gobierno a seguir por ese cauce tras haber incumplido sus objetivos de déficit.

Un paso atrás también para el Tesoro que este año 2019 ha visto como las favorables condiciones de financiación de los mercados y la generalización de las emisiones autonómicas han reducido en 5.000 millones de euros las cargas que las CCAA aún mantienen con el Tesoro por la financiación recibida en los peores años de la crisis, cuando las puertas de la financiación privada estaba cerrada a cal y canto para todas las CCAA.

Según San Basilio, ése ha sido uno de los factores que han contribuido a un ejercicio "histórico para el Tesoro" en sus propias palabras, en el que las emisiones brutas han caído por debajo de los 200.000 millones de euros por primera vez desde la crisis (182.814 millones de euros), en el que se ha logrado un ahorro presupuestario de 2.300 millones y en el que el coste medio para el Estado español de las nuevas emisiones se ha desplomado a un mínimo histórico del 0,23% y de las emisiones totales a un suelo del 2,19%, algo, ha reconocido el secretario del Tesoro, impensable a inicios de año.

Carlos San Basilio ha admitido que esta situación es Tributaria del singular momento del mercado, en el que España ha llegado a financiarse a tipos negativos -es decir, ha contado por colocar sus títulos- en algunos tramos, pero también de los fundamentales, "sólidos" insisten desde el Ejecutivo, de la economía española.

De hecho, en el Gobierno en funciones están convencidos de que un acuerdo político para investir a Pedro Sánchez y alumbrar un Gobierno estable disiparía las escasas dudas que aún albergan los mercados sobre la estabilidad de la situación española y permitirían rebajar la prima de riesgo que aún hoy paga la deuda española respecto a otros países como Bélgica o Francia, bajando su coste de financiación en 30 o 40 puntos básicos de un plumazo.