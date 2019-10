'The Economist' se moja con Franco: "Es un deber histórico... y un truco electoral"

'The Economist' considera que la exhumación de Franco es "tanto un deber histórico como un truco electoral". Así lo pone de relieve la publicación en un artículo titulado 'Desenterrando a Franco' en el que repasa brevemente que tras morir en la cama en 1975 y ser enterrado "precipitadamente" en el Valle de los Caídos, en el que yacen 34.000 víctimas anónimas, esto "es visto como una aberración".

La revista británica 'The Economist' considera que la exhumación de los restos de Franco el pasado jueves es "tanto un deber histórico como un truco electoral". El pasado jueves, 24 de octubre, "en una operación organizada por Pedro Sánchez" y a la que asistieron 22 descendientes de Franco, su féretro fue desenterrado del Valle y trasladado al cementerio público de Mingorrubio-El Pardo, ubicado en Madrid.

'The Economist' recuerda que Sánchez tenía una resolución del Parlamento y había prometido que sacaría al dictador de donde estaba enterrado, lo que le llevó un año por la desobediencia del prior del Valle y, sobre todo, por las objeciones legales de la familia, que quería enterrarlo "prominentemente" en la cripta de la catedral de La Almudena.

La publicación recoge las palabras de Sánchez -"ningún enemigo de la democracia merece un lugar de culto"- después de que el Tribunal Supremo le diera vía libre para hacerlo el pasado mes de septiembre. La revista considera que son más numerosos los españoles que están de acuerdo con Sánchez en este asunto que los que están en contra. "Pero la demora significa que la exhumación llega apenas quince días antes de las elecciones generales", apunta la revista, que añade que "los socialistas esperan reunir a sus fieles" en los comicios.

Respecto al futuro del Valle de los Caídos, 'The Economist' recoge las diferencias entre el Gobierno, que quiere convertirlo en un "museo de la memoria", y la oposición, que duda de que pueda suponer reescribir la historia desde una parte. "La España moderna no está esclavizada por el fantasma de Franco", expone el artículo, y concluye que muchos españoles no tienen memoria al respecto, pero "el país está de acuerdo sobre el pasado. No se debería repetir nunca".