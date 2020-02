El 'think tank' de CEOE pide un 'airef' en cada ministerio en contra del despilfarro

España reduciría su déficit público a la mitad solo con alcanzar los niveles de eficiencia en el gasto de sus socios europeos y se situaría directamente en superávit si se pusiera al nivel medio de los grandes países avanzados. El último informe del Instituto de Estudios Económicos, el laboratorio de ideas de CEOE, advierte sobre los riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas y para el crecimiento económico de disparar el gasto público y pide centrarse en la evaluación de los gastos en que se incurre para evitar problemas a futuro. "Se puede eliminar el déficit sin necesidad de subir impuestos, solo con mejorar la forma en que se gasta", ha asegurado este jueves el presidente del IEE y vicepresidente económico de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa.

Fernández de Mesa ha alertado de los riesgos de la estrategia presupuestaria del Gobierno de elevar los ingresos para sufragar nuevos incrementos de gasto. "Lo que sabemos es que elevar los impuestos (en la medida que plantea el Ejecutivo de coalición de las izquierdas) restará medio punto al crecimiento a corto plazo y dos puntos y medio a largo plazo y que los incrementos del gasto no necesariamente se traducen en un mejor calidad del servicio si no se gasta bien", advierte.

Para evitar ese potencial despilfarro, el 'think tank' de CEOE aboga por impulsar la creación de pequeñas oficinas de evaluación del gasto público -una suerte de 'airefs' en miniatura- en cada uno de los ministerios para controlar la eficiencia de todos y cada uno de los euros que se gastan y evitar incrementos inútiles del gasto que no sirven para cumplir los objetivos planteados.

"En España estamos acostumbrados a ponderar la eficacia del gasto público en función de su volumen, pero la evidencia científica disponible apunta a que a partir de la cobertura del mínimo necesario para garantizar un servicio público los incrementos de gasto solo mejoran la calidad de ese servicio si se hacen de forma eficiente", ha explicado Gregorio Izquierdo, director general del IEE y analista jefe de CEOE. Izquierdo carga contra ese relato político tan instalado de medir la apuesta por una determinada política pública más por lo que se gasta en ella que por los resultados que se obtienen.

"No se mide si los aumentos de gasto cumplen sus objetivos o no, muchas veces no siquiera se establecen objetivos para esos incrementos de gasto y tampoco hay rendición de cuentas sobre los resultados de esas políticas", lamentan desde el 'think tank' de CEOE. No es una percepción aislada. Los estudios realizados por organismos internacionales como el Banco Mundial o el FMI sitúan a España en el vagón de cola de la eficiencia en el gasto entre los países desarrollados y la Encuesta sobre Evaluación de Políticas Públicas de la OCDE concluye que España no aplica ninguno de los mecanismos de evaluación de políticas de gasto que considera básicos: incorporar los resultados de la evaluación al ciclo presupuestario, discutir los resultados en el Consejo de Ministros, implantar mecanismos de respuesta de la gestión institucional o desarrollar sistemas de calificación de los resultados.

El informe del IEE avanza algunos posibles caminos a seguir para mejorar la eficiencia del gasto público entre los que subraya incrementar la participación del sector privado en la provisión (que no gestión) de los servicios publicos, apoyado en estudios que asocian los países más eficientes a los que presentan mayores tasas de externalizacion de servicios; priorizar la racionalidad en el gasto y la disciplina presupuestaria en las políticas de gasto -para lo que propone esas oficinas técnicas dentro de los ministerios-; o reducir la administración paralela de agencias, consorcios y empresas públicas.