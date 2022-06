El TJUE falla contra las dificultades para lograr compensaciones del Estado

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a la Comisión Europea y ha fallado contra España por dificultar los procesos de reclamación de compensaciones al Estado. En concreto, el TJUE considera que el país está incumpliendo el principio de efectividad al exigir una sentencia que dicte que la norma española en cuestión es contraria al derecho comunitario. El Tribunal apunta que "el requisito de que el particular haya obtenido una sentencia firme en un recurso contra la actuación administrativa hace imposible obtener una indemnización, ya que el particular perjudicado no puede interponer un recurso ante un órgano

jurisdiccional".