El informe que aúna todas las pensiones que se perciben de la Seguridad Social

La Seguridad Social es la responsable de la mayoría de prestaciones públicas, jubilación, incapacidad o prestaciones familiares, entre otras. La gestión a veces resulta complicada para los beneficiarios, especialmente si reciben más de una, por ello desde hace unos meses la Seguridad Social permite acceder a un informe que reúne toda la información de interés para los pensionistas.

Se trata del Informe integrado de pensiones, que engloba en un único documento informes válidos sobre las pensiones percibidas, su resumen, el importe desglosado, sin importes, IRPF, revalorización, las pensiones en baja o suspendidas, el informe negativo de pensionista o el informe de beneficiario de deducciones. Los titulares de este informe son todas aquellas personas que reciben una prestación del Sistema de Seguridad Social, o de una entidad ajena al Sistema pero integrada en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. No obstante, aquellos que no sean beneficiarios de ninguna prestación también podrán solicitarlo porque puede incluir el informe negativo de pensiones que acredita que no se cobra ninguna pensión del Estado.

Al solicitar este documento se incluyen los siguiente informes siempre que correspondan de acuerdo a la situación del solicitante:

Informe resumido de prestaciones

Informe desglosado de prestaciones

Informe de prestaciones sin importes

Informe de IRPF

Informe de revalorización de pensiones

Informe de pensiones en baja o suspendidas

Informe negativo de pensiones

Informe para beneficiarios de deducciones

Sin embargo, el informe integrado de pensiones no incluye las prestaciones económicas de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgos durante el embarazo o lactancia, y prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

El informe que obtiene es un documento en formato pdf que el pensionista que lo solicita puede imprimir o guardar para utilizarlo en los trámite que se le requieran.

¿Cómo solicitar el informe?

El informe integrado de pensiones se puede obtener a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, aunque se exige certificado digital, clave, usuario y contraseña en la web o vía SMS, para lo que será necesario haber informado del número de teléfono y permitido su utilización para el envío de comunicaciones.

Una vez dentro de la sede el interesado deberá cumplimentar toda la información que se requiere y es importante que los datos personales que se faciliten sean correctos y estén actualizados, acorde con la información que cuenta la Seguridad Social. En caso de que la información no coincida no se podrá obtener el informe.