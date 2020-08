¿Debo tener el 'sí' de los vecinos si pongo un toldo a mi local en el bajo?

Me he comprado un local a la calle en un edificio en régimen de propiedad horizontal y he abierto un negocio de frutería. El local tiene un pequeño escaparate y, para proteger del sol la mercancía expuesta, he instalado un toldo en la fachada. Algunos vecinos se han quejado pero el administrador del edificio nos dice que no hay problema porque está previsto en los estatutos comunitarios. De ser así, ¿podemos estar tranquilos?