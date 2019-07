Hamburguesa por 3 €: la app para comer barato y evitar el desperdicio de comida

“La comida no se tira”. Con este lema, la app ‘Too Good To Go’ salió al mercado en 2016, creciendo progresivamente hasta conseguir salvar en la actualidad más de 17 millones de packs de comida, o lo que es lo mismo, 43.697 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. El mensaje ecologista es su base, pero lo que principalmente atrae a los clientes es su relación calidad-precio: una buena cantidad de comida sobrante por una cifra que ronda los tres euros.

Casi 12 millones de usuarios ya forman parte de su comunidad que llegó a España a finales de 2018. Estos aprovechan los buenos precios de establecimientos presentes en ciudades de todo el país. En Madrid, por ejemplo, hay más de 200 locales que ofrecen la comida sobrante a los clientes.

En la app, los usuarios seleccionan el establecimiento (panaderías, restaurantes, cadenas de comida rápida…), que ofrece un pack de comida a un módico precio (normalmente a 2,99 euros).

El local establece la hora que se puede ir a recoger la comida, generalmente antes de cerrar a mediodía o por la noche cuando se conoce qué comida sobra, y los usuarios lo pueden reservar vía la app.

Eso sí, todos ellos deben saber que la comida es sorpresa. Siempre es así, pero generalmente merece la pena por las grandes cantidades que se ofrecen. Además, habrá que darse prisa, ya que las reservas de comida sobrante se acaban pronto: en cada restaurante saldrá un mensaje de “toda la comida salvada para esta hora”, anunciando que ya no sirve más.

Según los datos de la Organización de las Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el mundo se tiran a la basura cada año 1.300 millones de toneladas de alimentos.

Además, España se encuentra en el ‘Top 10’ del ranking de países que más comida desperdician, ocupando el séptimo puesto con 7,7 millones de toneladas de alimentos desaprovechados. Iniciativas como la de la app ‘Too Good To Go’ ayudan a reducir esos números.