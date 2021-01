La 'tormenta perfecta' que explica la subida del precio de la electricidad

El precio de la electricidad ha vuelto a subir este martes, manteniéndose por encima de los 80 euros por megavatio hora (MWh) en plena ola de frío que asola España. Sin embargo, esta subida está lejos de la registrada el viernes, cuando alcanzó los 94,99 euros por MWh. El precio marcado para el viernes 8 de enero superó el marcado el 8 de diciembre de 2013, cuando se registró un precio de 93,11 euros por MWh.

En aquella ocasión, el Gobierno suspendió el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y lo sustituyó por el actual, que varía en función del consumo diario y la cotización de la energía en el mercado mayorista. Además, este miércoles volverá a subir este miércoles un 6,75% con respecto al marcado este martes, para alcanzar su segundo nivel más alto en lo que va de mes de enero, situándose casi en los 90 euros por megavatio hora, en plena ola de frío que asola España.

Sin embargo, tal y como indica el analista del sector energético, Francisco Valverde, se trata de una variación que solo afectará a los clientes que tengan tarifa regulada, que evoluciona en función de cómo varía el mercado mayorista y la tienen contratada "alrededor del 40% de los consumidores". El 60% restante está enmarcado dentro del mercado libre en el que, "al tener el precio fijado, no notan estas variaciones". "La mayoría de ese 60% de consumidores está pagando estos máximos las 24 horas del día, los 365 días del año".

El mercado mayorista "sí tiene una cierta estacionalidad", de forma que en primavera, incluyendo junio, el precio es más barato, mientras que en el final del año suele aumentar la tarifa. En general, estas diferencias no son percibidas por los consumidores, tal y como recoge la CNMC en su panel de hogares. De esta forma, en el segundo trimestre de 2020, un 73% de las hogares declaraba no saber cuál es la diferencia entre el mercado libre y la tarifa regulada, un porcentaje que, no obstante, ha ido descendiendo desde 2017.

Este desconocimiento también se traduce en desconocimiento a la hora de saber en qué tipo de mercado se encuentra. Así, la CNMC muestra que un 27% de los hogares declaraba en el segundo trimestre de 2020 tener tarifa regulada frente a un 63% desconocía qué tipo de contrato tenía. Un 9% aseguraba que estaba dentro del mercado libre.

Antes de comprender qué explica la subida de la electricidad en el mercado mayorista, hay que entender qué pagamos en la factura de la luz. Aproximadamente el 35% de lo que cobran las eléctricas corresponde a los gastos de mercado libre, es decir, al precio que las comercializadoras tienen que pagar en el mercado mayorista por la electricidad.

El siguiente 25% corresponde a los impuestos que el consumidor debe pagar y, aproximadamente el 40% restante, es lo que se abona por los costes regulados que incluyen gastos como el transporte, la distribución, los incentivos a las renovables o la amortización del déficit de tarifa. Este último, se fija mediante órdenes ministeriales. Por el momento, se encuentra congelado hasta abril de 2021.

La parte que provoca la subida es la correspondiente al mercado, es decir, el precio que cobran las empresas de producción se ha encarecido y eso ha repercutido, pasando por las distribuidoras, en el precio que tiene que pagar el consumidor. Los principales factores que explican la subida de precio de la luz son:

Subida de los precios de gas

La ola de frío no solo está afectando a España o a Europa, sino a gran parte del hemisferio norte, incluyendo países asiáticos como China, Corea o Japón y eso ha provocado que la demanda de gas se haya disparado y que "los metaneros (buques encargados del transporte del gas) estén siendo derivados hacia Asia ya que pagan mejor" este combustible.

Si hace unos meses el precio del gas era "de derribo, de risas", con una cotización de los futuros del gas holandés por debajo de 5 euros por MWh, desde diciembre ha escalado hasta el entorno de los 20 euros/MWh "que suele ser su valor normal".

Problemas con Argelia

A este problema, se añade que España tiene una particularidad y es que el 50% del gas procede de Argelia. Sin embargo, a mediados de la semana pasada, este país redujo sus importaciones de gas a España por un problema en una de sus plantas, del que no se conocen más detalles, pero que ha provocado que el precio en el mercado español se dispare. "Si el gas holandés está sobre los 20 euros, en España hemos llegado a sobrepasar los 51 euros/MWh".

Aumento del precio de los derechos de emisión de CO2

Otro de los problemas que se ha añadido a esta tormenta perfecta es el máximo histórico alcanzado en la subasta europea de derechos de emisión de CO2. "Por generar C02, hay que pagar tantos derechos. Eso encarece las ofertas que tiene un productor de electricidad con energía fósil".

Más demanda

Se trata de uno de los factores que hacen variar el precio. A mayor demanda, mayor precio. De hecho, el precio en el mercado regulado suele descender durante el fin de semana para volver a aumentar durante los días laborales por este motivo. El récord de demanda puntual de electricidad se registró el 17 de diciembre de 2007 con 45.450 MW mientras que el 8 de enero de 2021 se alcanzó un pico de demanda de 42.225 MW en el sistema eléctrico peninsular.

Menos eólica

En cuanto a las renovables, se trata de un factor que suele rebajar el precio de la electricidad. Sin embargo, la eólica, que estos meses debería hacer descender el precio, redujo su participación en la generación de energía al haber menos viento.

Hidráulica

La energía hidráulica es "un caso especial", según indica Francisco Valverde, ya que se utiliza "antes de que entre una tecnología algo más cara. Antes de que entre el gas, entra ella", afirma, lo que implica que entra asociada al precio de este combustible fósil. Además, tiene un coste de producción "muy bajo" para los titulares de las concesiones de los embalses en comparación con el gas, por lo que las empresas prefieren antes generar la electricidad con agua que con gas. "Es lo que más beneficio da, es el coste de oportunidad".

Valverde también explica que la manera de bajar el precio del agua "sería eliminar la energía fósil del mix" de generación de electricidad. "Si la eliminas, el agua va a seguir teniendo ese coste de oportunidad, pero ya no va a estar referenciada al gas, sino a la tecnología inmediatamente más barata, ya sea una nueva eólica, nuevo biogás o nueva biomasa". "En estos episodios de la semana pasada no se ha generado una cantidad increíble de electricidad con ciclo [combinado], sino con agua", añade.

El funcionamiento del mercado mayorista eléctrico

El mercado mayorista eléctrico tiene un funcionamiento marginalista, lo que significa que el último tipo de energía que entra en el mercado para cubrir la demanda es el que establece el precio para todos los demás. Explicado de manera sencilla, esto significa que primero se recurre a la energía más barata para cubrir la demanda. Una vez agotada, se procede a recurrir a la segunda energía más barata y así hasta alcanzar la que se cotice más alto en ese momento, cuyo precio se aplica a todas las demás.

Esta situación implica, que si la energía hidráulica o el gas entran ahora debido a su alto precio en la última posición, el importe que se debe pagar por ellas será también adjudicado a la eólica, el gas, el carbón o todas aquellas que hayan entrado anteriormente en el mercado. Esto provoca que, aunque el consumidor haya usado en primera instancia energía proveniente de una tecnología que tenía un determinado precio, la pague al precio establecido por el gas o por la última energía en entrar en el mercado.

¿Cuál es la tarifa más barata?

Aunque parezca contradictorio, las tarifas PVPC, o de precio regulado, son generalmente las tarifas más baratas que los consumidores pueden contratar, incluso cuando el consumidor dispone de un contador 'inteligente' y paga la luz hora a hora. En concreto, el precio final de la factura que pagan los hogares está ligado en parte al margen de comercialización que tienen las distribuidoras fijado por el Gobierno.

Por otra parte, las tarifas de mercado libre, conocidas por los distintos nombres que las distribuidoras han establecido, como por ejemplo, la tarifa de precio fijo, la opción verde o la que incluye servicios de mantenimiento, son tarifas que sólo están ligadas al mercado libre y en las que las empresas distribuidoras establecen libremente su margen de comercialización.

En la mayoría de los casos, este segundo tipo de tarifas por las que se paga siempre la misma cantidad salen más caras para el consumidor, ya que aunque no estén totalmente ligadas al aumento del precio de la energía impuesto por las empresas generadoras, es tal el margen de comercialización que aplican las distribuidoras que escasas veces el consumidor sale beneficiado.

¿El Gobierno puede rebajar la tarifa de luz?

Para Valverde, el Gobierno podría actuar a través de los impuestos. Señala como ejemplo el caso del IVA y considera que un 21% para "un producto de primera necesidad, cuando menos, chirría". "No digo que el Estado tenga una merma en los impuestos si se reduce el IVA del 21% al 7%, pero sí que se recaude por otro método más justo" defiende.