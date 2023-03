Los trabajadores del cemento firman un alza salarial entre el 2,5% y el 4,75%.

La Comisión Negociadora que forma parte del VIII Convenio General de Derivados del Cemento ha firmado el texto del nuevo convenio este lunes, lo cual implica una subida salarial del 3,25% respecto al salario de 2022 y otro alza que oscilará entre el 2,5% y el 4,75% de cara a 2023, según se ha anunciado desde la UGT.

En concreto, el nuevo texto introduce una cláusula de garantía salarial y un incremento salarial fijo para todos los años, que antes no existían, y un incremento salarial variable en función del consumo, y no del aumento de la producción de un ejercicio a otro como estaba hasta ahora, lo que supuso que en 2020 no se registrara incremento salarial alguno.

Para el ejercicio 2022 se ha acordado un incremento fijo del 1,50% más un 0,5% no consolidable y una parte variable. Con los datos ya cerrados, el incremento para el 2022 será de un 3,25%. De esta forma, los trabajadores esperan que este alza salarial sea bastante significativo de cara a sus ingresos en los próximos ejercicios que están por llegar.

Para los ejercicios 2023 y 2024 se establece una cantidad fija del 1,25% y del 1% respectivamente, más una cantidad variable en función del consumo anual de cemento que se recogen en una tabla que va desde el 1,25% para un consumo de entre 15 y 16 millones de toneladas hasta el 3,5% si es superior a las 24 millones de toneladas.

También se ha acordado una cláusula de revisión salarial que operará a partir del 1 de enero de 2025, actualizándose las tablas salariales con un incremento adicional del 1% y tomando como referencia el cuadro de incrementos del año 2024. El nuevo texto también recoge una actualización normativa de las nuevas contrataciones, una regulación de la jubilación forzosa, la promoción del contrato relevo y una actualización y mejora del capítulo XVIII referido a igualdad de oportunidades, planes de igualdad y protocolo.