¿Qué trabajadores podrán disfrutar de la reducción de jornada?

El Gobierno de España tiene como objetivo reducir la jornada laboral ordinaria, y para ello ha decidido la modificación del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que el régimen de trabajo convencional es de 40 horas a la semana u 8 horas diarias, todas ellas repartidas en cinco días. No obstante, también se incluyen otros tipos de modalidades.

De esta manera, con el cambio la jornada laboral pasaría de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas de trabajo a la semana, si bien este cambio se produciría de una forma progresiva en los dos próximos años. Así pues, en 2024 corresponderían 38,5 horas a la semana y se descendería hasta las 37,5 horas a la semana en 2025.

Por el momento se desconoce cuándo entrará en vigor la reducción de jornada, aunque se mantiene la Mesa de Diálogo Social en la que se está hablando y negociando, ya que el Gobierno pretende que la reducción de jornada no suponga una disminución del salario del trabajador.

Asimismo, desde el Gobierno estarían valorando la posibilidad de que los trabajadores puedan participar en determinar el horario de entrada y salida de su puesto de trabajo, lo que ofrecería un cierto grado de autonomía para poder conciliar mejor la vida laboral y personal.

Los beneficiarios de la reducción de jornada

Dado que aún se encuentra en una fase de desarrollo, por el momento no hay demasiada información al respecto, aunque se conoce que todo dependerá del convenio colectivo o del sector laboral al que pertenezca el trabajador.

La propuesta de reducción de jornada podría llegar a suponer un impacto positivo en cerca de 12 millones de trabajadores del sector privado. Según encuestas recientes, los sectores en los que se trabaja una mayor cantidad de horas son la ganadería, la agricultura y la pesca, así como la construcción, el suministro de energía eléctrica y el transporte y almacenamiento.

La reducción de jornada está pensada para tratar de ayudar a una mejora de la conciliación familiar y laboral, además de que se considera que su implementación ayudaría a aumentar la productividad. Además, esta reducción de las horas de trabajo podría conllevar una igualdad de oportunidades, además de favorecer que se pueda disfrutar de una mejor salud física y mental de las personas empleadas.

No obstante, aún habrá que esperar a que las negociaciones concluyan para poder llegar a conocer todos los detalles con respecto a la implementación de esta reducción de jornada que será bien recibida por parte de los trabajadores (siempre y cuando no suponga una reducción de su salario), pero no tanto para los empresarios. De hecho, el propio Banco de España ha analizado esta cuestión y ha advertido que esta medida podría incrementar la brecha de renta entre España y el resto de Europa, además de que se apliquen con flexibilidad, ya que en algunos sectores podría verse mermada la productividad.