Trabajar y cobrar el paro: ¿cómo es posible compaginar ambos ingresos?

La prestación por desempleo, comúnmente conocida como paro, es una prestación contributiva a la que tienen derecho los trabajadores que hayan cotizado un mínimo de 360 días. El objetivo es que cubrir a los trabajadores mientras no encuentran empleo, de manera que una vez reactiven su actividad laboral la prestación quedará interrumpida. Sin embargo, existe una posibilidad de compaginar el paro con un trabajo: con un contrato a tiempo parcial.

Si un trabajador está cobrando la prestación contributiva por desempleo y empieza a trabajar por cuenta ajena a tiempo parcial puede optar por suspender su prestación o compatibilizarla. Lo mismo ocurre si se está cobrando el subsidio por desempleo, para aquellos que no hayan cotizado el periodo correspondiente o ya hayan agotado la prestación.

No obstante, la compatibilidad de ambos ingresos implica que la prestación se reducirá proporcionalmente a las horas que se vayan a trabajar. Así, por ejemplo, si un trabajador va a trabajar el 50% de las horas totales que establece el convenio de su profesión, la prestación pública también se reducirá a la mitad.

En caso de querer compatibilizar ambos ingresos, el beneficiario de la prestación deberá notificarlo a la Administración, especificando la jornada de trabajo. Tras comprobar el contrato, se reducirá el importe del paro. Si finaliza el contrato y el trabajador mantiene su derecho a la prestación por desempleo, deberá notificar el cambio para que se reactive al 100%.

El principal inconveniente de esta opción es que el periodo durante el cual el trabajador tiene derecho al paro no se ve interrumpido aunque el importe del paro sí se reduce. Es decir, si por ejemplo a un trabajador todavía le quedan seis meses de paro y durante cinco meses lo compagina con un trabajo parcial, cobra solo el 50% de la prestación, al terminar el contrato le quedará únicamente un mes de derecho a la prestación que cobrará al 100%.

Interrumpir la prestación mientras se trabaja

Otra opción a la que puede recurrir el trabajador es solicitar la interrupción de la prestación durante el tiempo que dura el trabajo a tiempo parcial, de manera que al finalizar el contrato se solicita la restauración y el trabajador cobra el paro íntegramente todos los meses que le falten. Esta opción es válida si el contrato a tiempo parcial dura menos de 360 días.

En caso de que el contrato tenga una duración mayor, al finalizar se puede optar por dos decisiones, lo que se conoce como derecho de opción: solicitar la reanudación del paro o solicitar una nueva prestación en la que se tengan en cuenta las nuevas cotizaciones que se han generado con el último contrato.

La posibilidad de solicitar una nueva prestación es especialmente favorable para los trabajadores que estuviesen cobrando el subsidio por desempleo porque, tras más de 360 días trabajados, ahora tienen derecho a la prestación contributiva. En cambio, si la persona trabajadora estaba percibiendo ya la prestación, si elige la ayuda contributiva que no había agotado, las cotizaciones que hubieran dado lugar a la prestación por cese de actividad que no ha elegido, no se tendrán en cuenta para aprobar una prestación posterior.