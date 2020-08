Trabajo apuesta por una prórroga para los ERTE limitada en tiempo y sectores

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no quiere precipitarse a la hora de confirmar que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, cuya vigencia especial vinculada a la crisis de la Covid expira el próximo 30 de septiembre, seguirán más allá de esa fecha. Pese a la presión de empresarios, trabajadores, sector turístico, comunidades autónomas... e incluso en una visita a una región, como la canaria en el día de hoy, que es donde menos trabajadores se han reincorporado a su empleo desde un ERTE en toda España. El Gobierno central asegura que la decisión final dependerá de la comisión tripartita con los agentes sociales, "que se reunirá en los próximos días". Aunque, eso sí, se compromete a que, en lo que depende del propio Ministerio, las decisiones durarán lo que haga falta y para quien haga más falta.

De momento, se van conociendo detalles de por dónde puede ir la estrategia del Ministerio de Trabajo. En primer lugar, Díaz ha señalado que hay que "delimitar y delinear" muy bien los sectores que podrían seguir acogidos a esta medida excepcional, con lo que no será una decisión para todas las actividades. "Nosotros tenemos muy bien localizados e identificados a estos sectores, así que pueden estar tranquilos", ha indicado.

En la rueda de prensa de valoración de los datos de paro y afiliación del martes, el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, concretó que el 70% de los 1,18 millones ERTE que se mantienen vivos se concentran en una decena de sectores, todos ellos muy vinculados al turismo: desde el comercio a la hostelería, pasando por restaurantes o agencias de viaje. También admitió que Canarias y Baleares son las zonas con mayor retraso en el regreso a sus puestos de los afectados por expedientes debido a la débil campaña turística y a su elevada dependencia estacional de los visitantes extranjeros.

Lo segundo que se va sabiendo sobre el futuro modelo de los ERTE es su duración en el tiempo. Yolanda Díaz no es partidaria de una prórroga sin una fecha establecida, como se ha pedido desde algunos implicados, si bien no se aventura a establecer la prórroga en un mes, dos meses o tres meses. "Estamos en un trimestre muy importante para Canarias y España y demos confianza a las empresas y trabajadores. Sepan ustedes que somos conscientes de que el turismo y otros sectores están pasando muy malos momentos", ha apuntado antes de insistir en la misma idea que defendió el fin de semana en el otro archipiélago tan dependiente del turismo como es el balear: "No tiene sentido poner en marcha una medida tan importante y retirarla antes de tiempo".

Tras la firma del convenio para la transferencia de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias 2020, y que supondría la transmisión de unos 42 millones de euros, la responsable del Gobierno de coalición en materia laboral ha vuelto a incidir en la trascendencia de todo lo que se haga en estos momentos de la recuperación y la necesidad de la colaboración con los gobiernos autonómicos. A este respecto, ha subrayado que, entre prestaciones comunes y relacionadas con los ERTE, hay 400.000 canarios cobrando de las arcas del Gobierno central y que la cantidad supera los 1.000 millones de euros y lo ha comparado en impacto a los Presupuestos Regionales Canarios (que se mueven en torno a los 7.000 millones para todo el ejercicio y partidas).