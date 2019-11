Trabajo cierra el cerco sobre las 'lagunas' de cotización en los pagos a trabajadores

La Seguridad Social empezó el pasado 11 de noviembre a enviar a los trabajadores una versión renovada del 'Informe de vida laboral de bases de cotización' que al margen de la información tradicional sobre las cantidades cotizadas en el ejercicio en curso y la carrera de cotización acumulada a lo largo de su vida laboral incorporará algunos nuevos ítems de información especialmente relevantes para detectar posibles situaciones irregulares.

El nuevo informe incorporará, por ejemplo, información de detalle sobre el convenio o convenios colectivos al que la empresa ha adscrito al trabajador o información sobre situaciones diferentes al alta por las que haya pasado el trabajador a lo largo del ejercicio, "como, por ejemplo, en el caso de vacaciones no retribuidas", explican fuentes del Ministerio de Trabajo. De este modo, el Gobierno no sólo pondrá a disposición de los trabajadores una información mucho más completa sobre su situación laboral sino que también les permitirá descubrir situaciones irregulares que les puedan estar afectando, como su encuadramiento en convenios que no se corresponden con la naturaleza de su actividad buscando obtener una ventaja económica para la empresa o la existencia de 'lagunas' de cotización ocultas en su vínculo laboral.

Las singulares circunstancias del año 2018, con una moción de censura y un cambio de Gobierno, dificultaron el envío del informe sobre la vida laboral de los trabajadores, que hasta el año pasado se había remitido de manera ininterrumpida desde el año 2011. Esta circunstancia hará que el informe de este año, que recibirán todos los trabajadores y trabajadores que hayan estado de alta algún día en algún momento de 2017 y 2018, incluye la información de esos dos ejercicios.

La Seguridad Social ha querido incluir un nuevo apartado bajo el título de 'Información de interés de su cotización en el año 2018', que detallará por primera vez datos como la base de cotización por contingencias comunes, tanto en balance anual como con su evolución mes a mes; las cuotas del año, diferenciando entre la pagada por la empresa y por el trabajador; o las situaciones de incapacidad temporal o maternidad registradas en el ejercicio en curso -que tienen su influencia sobre la cotización-. El objetivo del Ministerio es proporcionar una información lo más completa posible del historial de cotización del trabajador durante el año para que con esa información en la mano el trabajador pueda detectar cualquier pequeña irregularidad.

La carta que remitirá la Tesorería General de Seguridad Social recordará, de hecho, a los trabajadores la importancia de "comprobar que los datos de su vida laboral y bases de cotización se corresponden con los periodos en que los trabajadores han cotizado y por las bases que lo han hecho" y que esas cotizaciones son básicas para percibir prestaciones como las de jubilación, maternidad o paternidad.

La Seguridad Social también informará a los trabajadores mayores de 60 años de las bases de cotización de sus últimos 21 años de carrera profesional, que es el periodo que se toma como referencia para calcular su futura pensión de jubilación.

Información sobre empleo doméstico

El informe de Trabajo incorporará los datos sobre las relaciones laborales mantenidas en 2018 como empleador del hogar, con detalle sobre los días de alta de las empleadas del hogar y el importe de las retribuciones abonadas. Esta información puede ser más relevante mirando hacia el futuro, ya que la subida del SMI en 2019 ha desencadenado algunos problemas en ese régimen, con situaciones en las que los empleadores han decidido no asumir el coste extra de la subida del salario mínimo.