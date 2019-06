Trabajo insta al BdE a que deje de generar "alarma" con el empleo y "pida perdón"

La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, ha instado al Banco de España a que "pida perdón" y deje de lado "los malos augurios" sobre el empleo por la subida a 900 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque "no se corresponden con la realidad". Así lo ha señalado en la rueda de prensa de valoración de los datos del paro, donde ha pedido a la institución monetaria que "reconozca su error", porque los datos de contratación "son mostrencos".

"Los malos augurios a los que nos tiene acostumbrados el Banco de España y su gobernador no se corresponden con la realidad y para nuestro lamento producen alarma", ha criticado Valdeolivas, tras insistir en que "el mercado de trabajo es muy sensible". Ha resaltado que "quiere pensar" que las previsiones del supervisor se calcularon "de forma rigurosa". No obstante, considera que si se hicieron de forma rigurosa, con ese mismo rigor la institución debería reconocer este error que ha producido "alarma inconsistente".

El Banco de España afirmó la semana pasada en su informe anual de 2018 que era "prematuro" afirmar que la subida del SMI del 22,3% aprobada para este año no estuviera impactando en el empleo, ya que se disponen de "muy pocos datos agregados". Sin embargo, un primer análisis del organismo, publicado en febrero, apuntaba que la medida de subir el SMI a 900 euros podría suponer la destrucción de 125.000 empleos, el equivalente al 0,8% de los 16 millones de ocupados a tiempo completo existentes en el mercado laboral.

Valdeolivas también ha afirmado que el Gobierno está "perplejo" por el impacto de la puesta en marcha del registro de jornada, "una medida que reconoce un control y una obligación que existe desde siempre" y ha hecho hincapié en que esta herramienta es de derecho para todos los trabajadores y empresarios, con la finalidad de que se pueda controlar el cumplimiento de la jornada laboral.

"Estamos muy ocupados en dar respuesta a todas las cuestiones, inquietudes y preocupaciones que puedan tener los empresarios en esta materia", ha resaltado tras afirmar que el Ministerio está trabajando "en constante y muy leal colaboración con sindicatos y patronales para encajar todos los elementos y resolver todas las dudas". "Estamos trabajando para encajar las piezas, no porque estén desencajadas, sino porque parece que algunos no han querido entender una medida que se reclamaba", ha apostillado.

Respecto a las sanciones, ha afirmado que "no ha habido ninguna" por ahora por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aunque ha dejado claro que "no hay ninguna moratoria" y que la actuación de la Inspección "se dará". En esta línea, Valdeolivas también ha señalado que el ánimo del Gobierno nunca ha sido de carácter recaudatorio y que el de esta norma tampoco. "Nuestro ánimo es tener un instrumento que permita a los inspectores de trabajo y a los trabajadores y empresarios disponer de un instrumento que dé seguridad jurídica sobre el cumplimiento de la jornada y los descansos", reiteró.