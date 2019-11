Jubilados y emprendedores: pensionistas que fundaron empresas de éxito

Muchos trabajadores piensan en llegar a la jubilación para dejar el mundo laboral definitivamente, pero otros quieren seguir activos y optan por nuevos empleos. Trabajar estando jubilado en España es posible con opciones como la jubilación flexible o la jubilación activa del autónomo, mientras que los datos de EEUU demuestran que el número de personas que sigue trabajando después de los 65 años se duplicó desde 1985.

Dentro de este grupo se ubican varios jubilados que durante su ‘retiro’ han conseguido el éxito laboral. Por ejemplo, Michael Lowe, un jubilado de 70 años que durante tres décadas fue abogado. Tras unos años de jubilado se aburrió y decidió volver a trabajar. Eso sí, su nuevo empleo no tuvo nada que ver con su profesión anterior, como cuenta en la revista ‘Time’.

Durante su tiempo libre se dio cuenta de que le encantaba aprender cómo hacer ‘cocktails’. Se arriesgó y fundó la empresa Green Hat Gin, la primera destilería que abre en décadas en Washington. Lowe inició el negocio con su yerno, quien tenía experiencia en el sector del ‘retail’ de bebidas alcohólicas y le pudo dar los contactos necesarios para arrancar la empresa. En un año, la firma comenzó a dar beneficios.

Se trata de un caso similar al de Paul Dillon (74 años), un jubilado que fundó su propia empresa, Dillon Consulting Services, LLC., a través de la cual aconseja a clientes sobre estrategias de negocio. Para él, parte de planear una jubilación cómoda como emprendedor consistió en hacer presupuestos para faltas potenciales de ingresos mientras construía el negocio.

La clave para crear un negocio como jubilado

Chris Farrell, autor del libro ‘Purpose and a Paycheck: Finding Meaning, Money and Happiness in the Second Half of Life', tiene claro en qué basarse para fundar una empresa tras los 65 años. La red de contactos que se creó durante los años de empleo es lo más valioso. “Así es como conseguirás un trabajo”, señala.

"Contacta con la gente con la que has trabajado durante años y cítales para comer y hacer entrevistas informativas. LinkedIn también es tu amigo”, añade.

Asimismo, es fundamental pedir feedback a la gente en la que uno confía. Preguntarles por tus fortalezas y debilidades en tus trabajos anteriores si no tienes claro qué tipo de segundo empleo comenzar.