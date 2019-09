Arkansas paga 8,36 euros la hora a los sintecho que recojan basura en la ciudad

La ciudad de Arkansas (EEUU) ha puesto en marcha un programa para acabar con la mendicidad en sus calles, y lo ha hecho de una forma novedosa: dar trabajo a los mendigos mientras contribuyen a mantener limpia la urbe.

Bajo el nombre de ‘Bridge to Work’ (Puente para Trabajar), el programa impulsado por el alcalde Frank Scott Jr. emplea a los mendigos a razón de 9,25 dólares la hora (8,36 euros) por recoger la basura en la ciudad y su área metropolitana. Este salario es dos dólares mayor por hora que el SMI federal.

“Estamos muy contentos por lo que ha pasado y esperamos que siga así. Queremos seguir trabajando con los sintecho y continuar dando pasos”, señaló Paul Atkins, representante de la iglesia Canvas Community, que dirige esta iniciativa de inserción.

En la actualidad, 380 personas sin hogar se unieron al programa, algunos de ellos participando más de una vez. Estaba previsto que ‘Bridge to Work’ durase seis meses, pero su éxito ha permitido que se extienda hasta septiembre de 2020, según 'The New York Post'.

Hasta la fecha se han limpiado cerca de 130 zonas de Arkansas y sus alrededores y se han llenado 2.056 bolsas de basura durante 1.821 horas de trabajo.