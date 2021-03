Trabajo plantea limitar las subcontratas y que el convenio sectorial fije el sueldo

El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa de negociación con la patronal y los sindicatos una primera propuesta para la "modernización de las relaciones laborales". El borrador, al que ha tenido acceso La Información y que se está debatiendo en estos momentos, pone coto a las subcontratas e impone la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en lo que se refiere a sueldos y complementos salariales. Se trata, en cualquier caso, de un planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz y en el que, de momento, hay importantes ausencias respecto al punto en el que se paralizaron las conversaciones hace un año, en temas como la prórroga automática (ultraactividad) de los convenios o la modificación unilateral de las condiciones laborales por parte de los empresarios.

El borrador, de apenas cinco caras de folio, lleva la fecha de este martes, 30 de marzo. Tras la constitución de la mesa de negociación hace dos semanas, Trabajo arranca hoy el debate de contenido con CEOE y Cepyme, por un lado, y CCOO y UGT, por otro. El punto de partida, tal y como había anunciado la ministra y vicepresidenta in péctore Díaz, es, en líneas generales, el paquete que ya estaba avanzado antes de la irrupción de la pandemia. Se aborda la subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa y la jerarquía de los convenios, siendo estos algunos de los aspectos que el Ministerio actual considera que más han precarizado el mercado de trabajo desde la reforma laboral que introdujo el Partido Popular en el año 2012.

Pero no se hace referencia ni a la ultraactividad ni a otras cuestiones de la negociación colectiva, como la modificación unilateral de las condiciones laborales por parte de la empresa. Tampoco a aspectos que la patronal ha considerado prioritarios, como las políticas activas de empleo, la reducción de la dualidad, los ERTE o el paro juvenil. Se trata, en cualquier caso, de un primer borrador para una negociación que se augura tensa y larga. Todo está abierto en estos momentos. Eso sí, el punto de partida no agrada a la CEOE, que ya se plantó en la primera reunión, de toma de contacto, al constatar las intenciones del Ministerio de iniciar las conversaciones por ese paquete relativo a la negociación colectiva. Los empresarios, en este punto, buscan el respaldo de la vicepresidenta económica Nadia Calviño, partidaria de "mirar al futuro" más que de desmontar la reforma laboral del PP.

El texto arranca con la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, para fijar que la contratación y subcontratación de obras y servicios por parte de la empresa no puede justificar la celebración de contratos temporales, tal y como ha sentenciado recientemente el Tribunal Supremo. También establece que "el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, corresponda esta a la actividad propia de la principal o a una distinta". Si bien garantiza que "cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, podrá aplicar este, siempre que esta norma convencional garantice, como mínimo, los mismos derechos que el convenio sectorial que corresponda a la actividad ejecutada en la subcontrata".

De este modo, fijando que el convenio sectorial sea el que regule las condiciones laborales de los trabajadores de las subcontratas, el Ministerio busca poner coto a la precarización que se ha producido en este ámbito en los últimos años, impidiendo que la empresa empeore principalmente las condiciones salariales del convenio de sector. Se trata de una reivindicación histórica de los sindicatos respecto al artículo 42 del ET que no comparte la patronal, porque considera que la actual regulación del régimen de subcontratación debe permanecer intacta y no limitarse, asegurando incluso procesos más ágiles y eficientes, y que la situación quedaría solventada con la modificación de la prioridad aplicativa del convenio de empresa en aspectos como los sueldos.

Y ese es precisamente el siguiente elemento que aborda el borrador. Se propone la modificación del artículo 84 del ET para eliminar la prioridad aplicativa del convenio de empresa en algunos ámbitos, aunque no en todos, como demandan las organizaciones sindicales. En concreto, se fija que el convenio se sector será el que regule la cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la situación y resultados de la empresa. En las demás condiciones también se plantean algunos cambios menores en relación con el abono y compensación de las horas extra, la duración de la jornada, la clasificación profesional o las medidas de conciliación, aunque en líneas generales se mantiene la prevalencia de los convenios pactados en las empresas.

Se trata, hay que insistir, de un primer borrador que se está discutiendo en la mesa que se reúne este martes. En esta fase inicial, Yolanda Díaz parece haber apostado por entrar directamente con los asuntos que más rechazo generan en la patronal, después de haber testado los ánimos empresariales en los últimos días. La intención, no obstante, es la de abordar en paralelo otros temas más relacionados con las reformas que el Gobierno español ha comprometido con Bruselas en el marco del plan de recuperación para captar fondos europeos y donde los empresarios sí quieren hablar, como la modernización de las políticas activas de empleo, la reordenación de las modalidades de contratación laboral o la introducción mecanismos de flexibilidad para las empresas alternativos a la excesiva temporalidad.