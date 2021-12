Trabajos de colaboración social: qué son, cómo funcionan y quién los hace

Una de las obligaciones de las personas que reciben subsidios de desempleo, además de la búsqueda activa de trabajo, es realizar las tareas que se le ofrezcan que se le exijan bajo los términos de colaboración social. Esta actividad es un trabajo por el que pueden obtener una remuneración complementaria sin que necesariamente se establezca una relación laboral con la entidad a la que se preste servicio ni dejar de recibir las prestaciones, y tiene unas características particulares.

Como lo indica su nombre, el trabajo de colaboración social se define por su utilidad y beneficio para la comunidad, lo cual incluye tareas de jardinería, reforestación, limpieza y mantenimiento de las vías públicas, información, entre otras, además de tratarse de una disposición temporal. El trabajo debe ajustarse a las aptitudes físicas y profesionales de la persona desempleada y no debe suponer que deba cambiar su residencia. Está especificado en el artículo 272 de la Ley General de la Seguridad Social, y aunque no es una opción demasiado común, podría reactivarse en algunas comunidades autónomas.

Bajo estas disposiciones, las entidades sin ánimo de lucro y los ayuntamientos pueden solicitar la mano de obra necesaria para un proyecto específico “de interés social” al Servicio Público de Empleo (SEPE). Así, los desempleados a los que se ofrezca esta oportunidad tienen que aceptarla obligatoriamente, por lo que seguirán siendo beneficiarios de las ayudas a las que tengan derecho, aunque también pueden inscribirse voluntariamente. Estos puestos de trabajo no pueden existir previamente, es decir, que no se pueden rellenar puestos estables bajo la denominación de colaboración social, sino que deben ser nuevos.

Así, el trabajador desempleado que resulte seleccionado tendrá derecho a recibir la totalidad del subsidio que obtenía previamente más un complemento hasta alcanzar el máximo de la base reguladora que se utilizó para el cálculo de su prestación contributiva.