Qué tramites tengo que seguir para fijar los límites de una finca heredada

Después de un año sin ir al pueblo de mis padres, fuimos el fin de semana pasado y me he encontrado con la desagradable sorpresa de que el dueño de la finca colindante ha movido de sitio unos mojones que separaban su finca de la nuestra. Calculo que se habrá apropiado de un metro de ancho a lo largo de toda la linde. Ya sé que no lo puede hacer, pero me gustaría que me orientaran respecto del contenido del requerimiento que pienso hacerle para que resulte lo más contundente posible. Gracias.