"La transparencia de los fondos, también de renta fija, ha mejorado"

Los fondos de renta fija, de rentabilidad objetivo y ‘buy and hold’ están bajo la lupa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto a consulta pública una revisión de la guía técnica sobre su transparencia, de forma que se clarifique que son productos que pueden generar pérdidas. Son familias de fondos que están viviendo un boom, ante el incremento de la rentabilidad de la deuda y la falta de voluntad de los grandes bancos a trasladar la subida de los tipos de interés a los depósitos.

En una entrevista a La Información, Ángel Martinez-Aldama rompe una lanza a favor de estos productos. El experto realiza una defensa de los fondos de renta fija, al señalar que ojalá el resto de productos de ahorro tuvieran la misma transparencia. De acuerdo con el presidente de Inverco, los folletos recogen simulaciones y hay comparaciones con la inflación. Y esta transparencia que existe y que afecta a estos tipos de productos se ha ido mejorando, a su juicio, especialmente con la introducción de Mifid II, “que supuso un cambio importante en la perfilación del cliente a través de los test de idoneidad”.

El primer espada de Inverco, la agrupación que reúne a las asociaciones de inversión colectiva y de fondos de pensiones de España, explica que “si tu objetivo es de dos años, con una cartera compuesta a dos años, al finalizar ese plazo vas a tener este 2%, especialmente en los fondos buy and hold”, pero sin olvidar que lo importante es casar bien el horizonte temporal de la inversión con el perfil de riesgo, pero sin mirar es el valor liquidativo, que "reflejará caídas en momentos volátiles”, explica. Sin embargo, también admite que “el año pasado los inversores tuvieron una mala experiencia en fondos de renta fija, aunque se pueden sacar conclusiones buenas, para ser consciente que la renta fija, la de más duración y menor rating del emisor es más volátil”.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama José González

En cuanto a los fondos de rentabilidad objetivo y de la categoría comprar y mantener, Aldama recuerda que la CNMV lo que ha lanzado es un borrador de una guía técnica, por lo que todavía habrá que ver a la redacción final. Pero, en cualquier caso, esta hoja de ruta complementaría al documento que se aprobó en 2017 para los fondos de rentabilidad objetivo. “Lo que se ha hecho es trasladar estas advertencias a los fondos de ‘buy and hold’, explica el presidente de la patronal de las gestoras españolas. Para Aldama, es un paso positivo porque lo que implica es darle más seguridad jurídica a estos fondos que están viendo aumentar su comercialización, sin que ello implique que se estuviera haciendo mal.

De hecho, el propio presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, explicó la semana pasada que la consulta se había lanzado para "cerrar un círculo" con las recomendaciones que el supervisor ya había estado dando a lo largo de 2022, no porque estuviera detectando malas praxis en las ventas.

El efecto del retraso de los planes de empleo

Durante la entrevista, el presidente de Aldama ha sido muy crítico con el retraso en la implementación de los planes de empleo, mientras que se desincentivaban los planes de pensiones individuales. A su juicio no habría que haberlos separado porque “no son incompatibles”. Esta iniciativa, que arrancó en 2020, ha llegado a principios de 2023 sin terminar de desarrollarse del todo. “Con una visión optimista a finales de año debería estar adjudicadas gestoras y depositarias”. Pero Aldama cree que esto se podría haber hecho de manera más rápida con enmiendas a la normativa existente, promoviendo incentivos fiscales a las empresas que se han sumado (que son inferiores a los que tenían en 2012 y 2016).

En cuanto a los incentivos que se han aprobado han sido dos, pero implican cierto retroceso con el pasado. Por un lado, la deducción en el impuesto de sociedades del 10% para trabajadores con salarios hasta 27.000 euros, pero que se habría tenido que elevar hasta los 37.500 euros si se tuviera en cuenta el efecto inflación. Y, por otro lado, el rescate parcial de la reducción en la base de cotización en las aportaciones a la Seguridad Social, que eran del 100% en 1987. “Objetivamente para las empresas hay muchos menos incentivos fiscales que había en el año 2012 o 2005”.

También se podría haber aprobado incentivos no fiscales, como impulsar los planes de empleo de las administraciones públicas, que siguen con limitaciones, y “permitiría dar ejemplo", insiste Aldama. Otra opción habría sido modificar el Estatuto de los Trabajadores, que tampoco tiene coste fiscal, para que en las negociaciones colectivas se introduzca la obligación de negociar un plan de pensiones, aunque no de aprobarlo, como también dar una mayor puntuación en los concursos de públicos a aquellas empresas que sí los tengan.

Los efectos positivos del ahorro en la economía

“El primer deseo que tenemos es que el ahorro a largo plazo funcione, desde luego lo que no ha funcionado hasta ahora es el ahorro en un solo pilar” por eso ha explicado que llevan mucho tiempo pidiendo reformas. Aldama ha recordado que para “implantar un plan de empleo tiene que haber un acuerdo previo, una negociación entre empresas y sindicatos y todo esto requiere su tiempo, algo que ya se sabía”, ha criticado. Pero una vez que se hubiera avanzado en ese sentido, “habría que ver si se implementa o no, si hay incentivos suficientes para que las partes cedan, porque implica un mayor coste laboral y porque se pierden un salario presente con una recompensa futura”.

“Tenemos 4.400 millones de euros menos en ahorro individual frente al 0 de los planes de empleo de empresa”.

Aldama cree que se tardará mucho en avanzar en estos productos porque “hay 3.600 convenios sectoriales en España, cada año se negocian 700 porque hay periodos de vigencia de 3 o 4 años. La realidad es que el año pasado se negociaron 700 y solo 1, que es el de la construcción, el que se haya recogido un plan de empleo sectorial, que está pendiente un desarrollo”. Para el presidente de Inverco este retraso, por los motivos que hayan sido, ha supuesto una pérdida histórica. Aunque para Aldama no todo es negativo: “Al menos se ha abierto este debate”, pero una vez que lo abres; primero hay que buscar que no se penalice al tercer pilar, que es el de ahorro individual, que a su juicio ha demostrado que es el único que funciona, eliminando esta opción sin haber puesto en marcha los mecanismos no solo normativos, sino también necesarios para que el segundo pilar comenzara a andar. Esto, ha lamentado, ha tenido unas consecuencias negativas como ha sido la pérdida de 4.400 millones de euros en ahorro en el sistema de pensiones individual en dos años.

Este dinero que se ha dejado de ahorrar, para Aldama, tendría muchos efectos positivos también para la economía. “Es un dinero que no se consume y por lo tanto no genera inflación, es un dinero que complementa a una pensión pública que ya veremos el nivel que es y es un dinero que se dedica a invertirse en deuda española, que se está encareciendo”. Aldama ha pedido estimular y premiar más el ahorro, algo que los últimos gobiernos, del color que sean, han ido por la senda contraria.

La falta de normativa dificulta los fondos de artículo 9

A pesar del compromiso con la sostenibilidad, el hecho de que las empresas no estén obligadas a dar toda la información dificulta al gestor a la hora de apostar por empresas sostenibles. Aquí Aldama lamenta que se haya empezado con “una legislación que no está completa, con unas normas que no están todavía claras”. No obstante, de cara al futuro se muestra optimista. “Esperamos que en los próximos años se vayan resolviendo”. Sobre todo, para evitar muchos problemas como el denominado greenwashing. Esta falta de normativa también hace que haya menos fondos 'verde oscuro, clasificados como artículo 9 en base al Reglamento de Divulgación, que invierten en empresas no que promuevan la sostenibilidad, sino que que la tengan como objetivo. “No hay oferta de empresas para construir fondos de artículo 9, pero es cuestión de tiempo”, avanza confiado.

Si la sostenibilidad será determinante a la hora de invertir, Aldama explica que son los inversores quienes deciden en qué invertir y recuerda que “el año pasado, los fondos más rentables venían de sectores energéticos”, pero también espera que “si las empresas son cada vez más sostenibles, los fondos podrían recoger unas empresas más sostenibles”.