Los transportistas piden que la ayuda al combustible se extienda hasta fin de año

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans) ha solicitado este viernes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que la bonificación de los combustibles se extienda hasta final de año. Su presidente, Carmelo González, reelegido hoy en su puesto por la asamblea general de la organización para el periodo 2023-2027, no solo ha reclamado al Gobierno que la bonificación al combustible se mantenga, sino que también se sumen otras ayudas "para todas y cada una de las empresas sin importar su tamaño".

La secretaria general de Transportes, María José Rallo, que ha participado en el acto de clausura de la asamblea, ha resaltado que la intención del ministerio es estudiar la posibilidad de que el descuento se prorrogue hasta final de año, tal y como ha solicitado González, e informar al sector de la decisión que finalmente tome.

Entre otras cuestiones, González ha destacado la “imperiosa” necesidad de construir áreas de descanso, la desproporcionada generación de normativa, la discriminación que sufre el sector en el reglamento de minimis (exención de notificación de las ayudas estatales de pequeña cuantía) o la falta de inversión en las infraestructuras, algunas de las cuales "hace años que no saben lo que es el mantenimiento”.

González también se ha referido a la transición energética y ha pedido la promoción de los ecocombustibles como solución para descarbonizar la movilidad. Para Rallo, la descarbonización es "un reto transversal y es una absoluta disrupción y revolución, lo va a cambiar todo dentro del mundo propio de la industria de fabricación de camiones".

Campaña de puesta en valor del sector

Ante la falta de conductores profesionales, González ha dicho que no le sirve que "algún iluminado diga que, pagando más, estarán los conductores ahí, porque no es verdad. No solo faltan en España, sino en Europa y Estados Unidos que pagan un poquito más que nosotros".

Rallo ha coincidido con González en la necesidad de recuperar el prestigio de la profesión de conductor de camión y ha indicado que, aunque el salario es una cuestión importante, "no nos vamos a engañar", las condiciones de trabajo son fundamentales, al igual que la percepción social del sector.

El ministerio está trabajando en un plan que se llama "Reconduce", con el objetivo de recuperar el atractivo de esta profesión y atraer al sector colectivos específicos, jóvenes y mujeres, que tienen una bajísima representatividad.

En cuanto al aumento de masas y dimensiones (44 toneladas), González ha explicado que implica fuertes inversiones por parte del sector y Rallo se ha comprometido a buscar medidas que contribuyan a paliar el sobrecoste que supone este cambio, que, por otro lado, tiene que contribuir a reducir las emisiones y a paliar la falta de conductores.

Conetrans es la principal asociación de las que componen la Cetm y, en la actualidad, cuenta con 29.300 empresas afiliadas, que poseen un parque de 102.000 vehículos.