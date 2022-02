¿Realmente sirven? Los tres consejos más tóxicos para poder ahorrar dinero

Hoy en día parece muy complicado traspasar las líneas de éxito partiendo desde una posición no muy favorecida. Las clases sociales parecen más jaulas que nunca, ya que por lo general los trabajadores cada vez tienen más dificultades para lograr un ascenso social. Por tanto, al final todo queda a expensas de la gestión que cada uno pueda tener sobre sus finanzas.

En este sentido, el portal de Internet I Will Teach To Be Rich ha hecho una recopilación de los consejos financieros que los estadounidenses ponen en práctica o que les han recomendado los expertos y gurús de este asunto económico. Explican, pues, que muchos americanos están expuestos a asesoramiento de parte de familias y amigos y, aunque estos sean bien intencionados, la mayor parte pueden llegar a ser inútiles.

A través de una encuesta, se le pidió a los participantes que compartieran las recomendaciones financieras que habían recibido en el pasado. Una vez hecho esto, se les demandó que dijeran cuáles les habían servido realmente, cuáles no y, de ellos, cuáles consideraban que eran perjudiciales. Tras un análisis, estos fueron los tres consejos más tóxicos para los participantes.

"Nunca salga a cenar fuera de casa" . El 44% de los encuestados aseguró que en algún momento de su vida alguien les había recomendado esto. Para algunos gurús, cenar fuera de casa supone un gasto que podría ahorrarse.

. El 44% de los encuestados aseguró que en algún momento de su vida alguien les había recomendado esto. Para algunos gurús, cenar fuera de casa supone un gasto que podría ahorrarse. "Las tarjetas de crédito son malas" . Lo que ocurre con en esta recomendación es que se ha perdido el foco del problema. Si se considera que las tarjetas son las responsables de que se compre más, se está dejando de lado la posibilidad de que sea la persona la que tenga una patología. Este consejo fue calificado de tóxico por el 40% de los encuestados.

. Lo que ocurre con en esta recomendación es que se ha perdido el foco del problema. Si se considera que las tarjetas son las responsables de que se compre más, se está dejando de lado la posibilidad de que sea la persona la que tenga una patología. Este consejo fue calificado de tóxico por el 40% de los encuestados. "Alquilar una casa es una pérdida de dinero". Aquí entra un juego un conflicto generacional debido a que las personas más mayores tienen asumida que la mejor opción siempre es la compra, mientras que los más jóvenes se inclinan por la renta. Esta recomendación es tóxica para el 36% de los usuarios.

Los más comunes

Por otro lado, si le pregunta a varias personas sobre consejos financieros es muy probable que cada una de estas defienda una estrategia económica diferente. Sin embargo, por los resultados de la encuesta, estos suelen ser los consejos financieros más comunes entre los estadounidenses.