Tres pueblos de España: entre los mejores del mundo para visitar en 2023

La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo tiene claro. Los pueblos de España merecen ser visitados este año. De hecho, ha seleccionado varios de ellos, repartidos a lo largo y ancho de la geografía española, que considera que destacan por encima del resto. Estos son Rupit, Guadalupe y Alquézar, ideales para hacer una escapada turística por su riqueza cultural. Además, también han tenido en cuenta muchas localidades de todo el mundo y así también se reconoce el compromiso con la innovación y la sostenibilidad en entornos rurales.

Sin embargo, de entre estos tres, destaca Alquézar, por ser un pueblo medieval de gran belleza que destaca por su castillo de origen islámico, que fue convertido en colegiata tras la reconquista cristiana. Desde la página de Turismo de Aragón, destaca: "Sumérgete en plena Edad Media. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, la villa de Alquézar te invita a retroceder en el tiempo a través de un relajante recorrido por sus estrechas calles empedradas y rincones más emblemáticos. Su caserío se extiende a los pies de su castillo de origen islámico, convertido en colegiata tras la reconquista cristiana".

El resto de ganadores en la edición lo conforman Zell am See (Austria), Wagrain (Austria), Puqueldón (Chile), Dazhai (China), Jingzhu (China), Choachí (Colombia), Aguarico (Ecuador), Angochagua (Ecuador), Choke Mountains Ecovillage (Etiopía), Mestia (Georgia), Kfar Kama (Israel), Sauris-Zahre (Italia), Isola del Giglio (Italia), Umm Qais (Jordania), Creel (México), El Fuerte (México), Ksar Elkhorbat (Marruecos), Moulay Bouzerktoune (Marruecos), Lamas (Perú), Raqchi (Perú), Castelo Novo (Portugal), Pyeongsa-ri (República de Corea), Rasinari (Rumania), AlUla Old Town (Arabia Saudita), Bohinj (Eslovenia), Murten (Suiza), Andermatt (Suiza), Birgi (Türkiye) y Thái Hai (Vietnam).

Promover y potenciar el turismo en los pueblos

La iniciativa de la OMT tiene tres modalidades. La primera son los ejemplos de destinos turísticos rurales con activos culturales y naturales reconocidos, del que han resultado ganadores los 32 pueblos este año. La segunda modalidad es el Programa Upgrade de "Best Tourism Villages by UNWTO", que selecciona varios destinos entre los que no cumplen todos los criterios para ser incluidos entre los mejores pueblos turísticos para que, con apoyo tanto de la OMT como de los socios, mejoren las áreas en las que se han identificado deficiencias durante la evaluación.

Además, la última modalidad incluye a representantes de los pueblos ya reconocidos entre los 'Best Tourism Villages by UNWTO' y a los que participan en el Programa Upgrade. Presentada en 2021, la iniciativa 'Best Tourism Villages by UNWTO' promueve y potencia el papel del turismo para salvaguardar los pueblos rurales, sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como su saber, valores y tradiciones locales, incluida la gastronomía. Al mismo tiempo, la iniciativa también promueve nuevas maneras de abordar el desarrollo del turismo en destinos rurales, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).