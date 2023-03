El Tribunal de Cuentas Europeo pide más control de los fondos 'Next Gen'

El Tribunal de Cuentas Europeo ha solicitado este miércoles que la Comisión Europea establezca una serie de pautas para la revocación o anulación de las medidas relacionadas con los objetivos plenamente cumplidos y establecidos en los planes de Recuperación y Resiliencia con el objetivo de garantizar que las interpretaciones y la aplicación sean coherentes.

Además, los auditores han reprochado que no se haya determinado hasta casi la mitad de vigencia de este mecanismo el montante de los fondos que será inmovilizado o reducido si un país no cumple plenamente un objetivo o hito. En este sentido, Bruselas publicó el detalle de este procedimiento de suspensión de pagos el pasado 21 de febrero, cuya metodología prevé sanciones aplicables al montante que corresponde a cada hito y objetivo relacionado con la entrada en vigor de una reforma o un "paso final", aunque en ningún caso la sanción afectará a la totalidad del tramo.

No obstante, esto no es suficiente para los auditores, que han criticado que la Comisión no haya establecido normas sobre qué hacer si se produce un retroceso en una medida financiada, lo que hace más probable que los hitos y objetivos que se hayan revertido pasen "desapercibidos".

Sistema de control

Asimismo, aunque el informe destaca que la Comisión ha creado un sistema de control en un plazo "relativamente corto" para el principal fondo de recuperación de la UE tras la pandemia, dotado con 724.000 millones de euros, el Tribunal de Cuentas asegura haber hallado "lagunas de fiabilidad y rendición de cuentas" en la protección de los intereses financieros de la UE.

Los Estados miembros están obligados a comprobar que los proyectos de inversión financiados por el mecanismo cumplen las normas nacionales y de la UE, pero Bruselas dispone de escasa información verificada propia sobre esos controles y desconoce si los están llevando a cabo y de qué manera. Así, los auditores señalan que sin garantías de que se cumplan estas normas, existe una falta de rendición de cuentas a escala de la UE.

Por su parte, fuentes de la Comisión han manifestado su "total desacuerdo" con la conclusión del Tribunal de que existe una "laguna de garantía y rendición de cuentas a nivel de la UE" y recuerdan que el reglamento de los fondos prevé un marco de control que garantiza que los fondos de la UE no se puedan malgastar.

En este sentido, las mismas fuentes destacan que la garantía y la responsabilidad están "claramente establecidas", por lo que, a su juicio, "no hay lagunas", y recuerdan que hasta la fecha se han realizado 19 auditorías para confirmar que los sistemas de control de los Estados miembro están "a la altura de las circunstancias", algo que lamentan que no se refleje en el informe porque este sólo examinó la información disponible hasta abril del anterior año.