El truco para ahorrar en el recibo de luz con los 'tuppers' que metes en la nevera

Varias de las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania han afectado directamente al bolsillo de los españoles. Más allá del drama humano que están viviendo en el país ucraniano, la ofensiva de Vladimir Putin ha supuesto un aumento de precios generalizado que en el sentido más práctico ha hecho que haya que pagar más dinero por la gasolina, el gas o la luz. En este sentido, el incremento de la electricidad no es baladí: el pasado martes llegó a registros históricos de 500 euros el megavatio hora. Eso sí, desde ese día ha iniciado una desescalada que el pasado viernes situó al recibo de la luz en un precio medio de 284,58 euros MWh.

Ante esta situación, cualquier técnica o forma que permita ahorrar dinero se antoja harto necesaria. Por ejemplo, cada vez están siendo más demandadas las gasolineras 'low cost' para intentar evitar que repostar un coche de una capacidad de 55 litros pueda superar la barrera de los 100 euros. Y en el caso de la luz, conviene saber qué electrodomésticos consumen más para ver si hay posibilidad de arañar algunos euros a la factura eléctrica.

"Regla de oro"

En este último sentido, no son pocos los consejos o trucos que dan sobre el uso de la nevera, uno de los que más consumen. Desde Holaluz dan hasta ocho fórmulas que pueden ser útiles para el consumidor.

Una de las "reglas de oro" que ofrece la compañía eléctrica es evitar introducir alimentos calientes en el frigorífico. Y es que, explica, "dejar enfriar en el exterior un litro de caldo [tras haberlo cocinado] supone ahorrar 0,10 euros". Y no solo eso, añade también que es importante no descongelar alimentos fuera "malgastando el frío que desprenden", sino que es aconsejable meterlos a la nevera. "No olvides tapar o envolver todos los alimentos, no solo evitarás que se sequen y se mezclen sus sabores y olores, sino que la humedad interior será menor y evitarás la formación de escarcha".

Y esto último también es importante, ya que, aunque en la actualidad la mayoría de neveras 'no frost' impiden la formación de hielo y escarcha, tener esto en el frigorífico no hará que enfríe más, todo lo contrario. "Son elementos aislantes y dificultan el enfriamiento del interior frigorífico, provocando un despilfarro de hasta un 30% de energía. "Nunca dejes que la capa supere los 3 milímetros de espesor", apunta.