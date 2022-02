El truco de los tickets con el que podrás ahorrar dinero sin que te des cuenta

Tener un óptimo control sobre nuestras finanzas y nuestra economía particular no siempre es sencillo. O, al menos, no resulta fácil hacerlo durante un largo periodo de tiempo. De hecho, cuando se lleva un método de ahorro algo estricto, los expertos recomiendan algún gasto extraordinario en lo que se conocen como 'caprichos' cada cierto tiempo. Son pequeños autorregalos que servirán para hacernos ver que el esfuerzo que estamos haciendo merece la pena.

En La Información ya hemos hablado en varias ocasiones de distintos trucos para ahorrar dinero que pueden servir para según que caso. Ya sabemos que un mismo método no tiene que resultar efectivo para un grupo amplio de gente. Así las cosas, esta vez, vamos a hacer mención al truco de los tickets, que, por otro lado, y visto el contexto actual en el que la alta inflación ha encarecido y mucho la cesta de la compra.

Importante: guardar los tickets

La técnica es bien sencilla y lo bueno es que si se practica varias veces seguidas, al final se puede estar ahorrando dinero casi sin que nos demos cuenta, ya que estaremos evitando lo que se conocen como los gastos hormiga.

Lo primero es tener un presupuesto semanal para hacer la compra. Entonces, es fundamental que siempre guardemos los tickets, porque la técnica consiste en revisarlos cuando acaba la semana para ver los gastos que hemos hecho y que, realmente, podríamos haber evitado. Por ejemplo: un pack de chocolatinas, una taza original que hemos comprado simplemente porque nos gusta y no por necesidad, u otro tipo de productos u objetos que quizás no necesitamos, pero que compramos porque los vemos en oferta o a un precio bajo.

Después de comprobar todos esos gastos innecesarios, hay que sumar el precio de todos ellos y restar dicha cuantía del presupuesto de la siguiente semana. Esto hará que gastemos menos dinero en caprichos en la próxima semana. Al final y al cabo de un mes, tendremos nuestro presupuesto ajustado justo para cosas básicas y realmente necesario. Eso sí, no olvidemos, como comentábamos al principio, que es también recomendable un pequeño capricho de vez en cuando.