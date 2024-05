Truco de formación para tomar notas en las reuniones de una manera efectiva

¿Alguna vez te has sentido abrumado en una reunión laboral por la cantidad de información y la incapacidad de almacenarla toda correctamente? Álex Miguel Meyer, el coach e instructor fundador de Lead And Succeed en Medium, comparte las claves que él mismo usa para tener éxito en las reuniones laborales para que tú también puedas tomar notas de una manera efectiva.

¿Cómo deberías estructurar tus notas?

Lo primero que hay que saber es que los apuntes o notas deben ser hechos a papel y boli, para lograr reducir la distracción y retener mejor la información de ese modo. Otros aspectos positivos de este método de escritura es que permite combinar los puntos importantes escritos con esquemas u otras formas de organización más visuales.

Según Meyer, las notas deben estar distribuidas en cuatro secciones. La sección superior debe estar reservada para datos que sean de información general junto con objetivos. Los datos de los participantes también deberían ser apuntados ahí en incluso, una buena manera de organizarlo es haciendo una tabla con los temas de cada uno, para así recordarlo más fácilmente.

¿En qué orden debes apuntar cada cosa?

En poco más abajo lo que debe aparecer en nuestras notas son preguntas que hayan podido surgir a medida que se llevaba a cabo la reunión, o notas específicas que pueden estar organizadas en 'bullet points'. Esto es, de manera esquemática. Junto con eso, se deberán destacar las decisiones de la reunión. Meyer recomienda apuntar todo esto mediante abreviaciones y símbolos, para lograr optimizar el tiempo de escritura señalando únicamente los puntos importantes.

En la sección inferior deberemos apuntar una lista con todas las tareas que deberemos desarrollar, junto con las fechas límite o de entrega. ¿Por qué ahí? pues porque es un área separada que ofrece mayor visibilidad. Aquí se podrá aclarar de qué debe encargarse él mismo, de qué deberán encargarse su equipo y también sus clientes.

En la última sección que resulta opcional, se podrán realizar esquemas o dibujos para lograr entender con mayor claridad los aspectos tratados en la reunión una vez esta ya haya acabado.

Tips para mejorar tus anotaciones aún más

Según Meyer, un aspecto primordial es la enumeración, la cual ayuda a crear un orden de lectura. Una tabla de contenidos también auspicia esto mismo. Si embargo, entre las recomendaciones de Meyer no solo se encuentran cosas a incorporar, sino cosas a eliminar también.

Una de las cosas que recomienda es invertir menos tiempo en la estética y más en la limpieza o el orden de los apuntes. En vez de enfocarnos en la gestión del diseño, debemos pensar en usar la enumeración para crear un orden de lectura.

¿Es posible apuntar todo a la vez que enumeramos o diseñamos?

También explica que no debemos apuntar todo. Si en la reunión se tratan temas que no tienen relevancia aparente con la reunión, no debemos sentirnos obligados a dejar constancia de ellos. Sin embargo, aprovecha para destacar la importancia de dejar espacio para así poder añadir anotaciones o puntos clave que se mencionen posteriormente a temas tratados con anterioridad, puesto que en muchas ocasiones las reuniones se desordenan.

Así, Meyer hace hincapié en el hecho de que este sistema es el que él mismo utiliza y debido a los aspectos positivos que le ha proporcionado, ha decidido compartirlo. Sin embargo, cada uno deberá utilizar -o no- cada una de estas recomendaciones según sea conveniente considerando su caso particular y no siguiéndolo como si de una ley universal se tratase. Aún así, estos 'tips' pueden servir como guía o parámetros para crear los tuyos propios.