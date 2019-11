Cinco formas para dejar de malgastar dinero en 2020 y empezar a ahorrar

Seguramente, la mayoría de las personas admitirán haber malgastado su dinero de vez en cuando. Aunque a veces parezcan cantidades pequeñas, al cabo del año, si nos fijamos todas las veces que hemos 'tirado de nuestra cuenta', la cantidad sea mayor. Una cifra que bien podría haber servido para ahorrar.

Por ejemplo, según una encuesta que se publicó a la población estadounidense, el 64% estuvo de acuerdo en que la razón principal para derrochar era "cuando realmente querían algo". Además, el 59% de los encuestados, citó la "conveniencia" como causa del gasto derrochador, seguido de "sentirse bien" y de "un artículo fue descontado".

Para evitar estos gastos, muchas veces innecesarios, hay que ser consciente de dónde va nuestro dinero. Así, desde la CNBC han desarrollado cinco maneras para dejar de malgastar el dinero y empezar a ahorrar.

Dejar de desperdiciar comida

En Estados Unidos, se estima que el 30 o 40 por ciento de los alimentos se desperdicia. Esto según datos del Servicio de Investigación Económica del USDA. No solo es malo para el medio ambiente, sino también para la cartera.

Según se estima, una familia estadounidense de cuatro personas podría perder hasta 1.500 dólares anuales en alimentos desperdiciados. En caso de una persona soltera, casi 400.

Para que esto no ocurra,un consejo puede ser congelar los alimentos antes de que se puedan deteriorar. Eso, además del almacenamiento adecuado. Hay ciertos tipos de productos que duran más cuando se guardan en el refrigerador como los aguacates, brócoli y patatas.

Otra idea es hacer uso de alimentos que tienes pensado desperdiciar en futuras recetas.

Transporte

Los estadounidenses que utilizan aplicaciones de transporte como Uber y Lyft, generalmente gastan más de 4.000 dólares anualmente en estos servicios.

Reducir estos gastos de transporte a ayudados a aquellas personas que han dejado de derrochar en esto a pagar los préstamos estudiantiles y finalmente comenzar a acumular ahorros.

Hay ocasiones en las que es inevitable, usar estas aplicaciones. Así que para reducir un poco el gasto, se puede andar algo antes de llamar al automóvil o, directamente, utilizar viajes compartidos.

Cancelar suscripciones que no usa

Hay ciertos servicios y suscripciones que se tienden a acumular rápidamente y sin darnos cuenta. Hay que cerciorarse bien de a cuáles se saca partido y cuáles no, porque esto puede suponer perder dinero cada mes.

Por poner un ejemplo, la suscripción estándar de Neflix cuesta 12,99 euros al mes. Si no se usa regularmente, se pueden perder hasta 150 euros al año.

¿Qué servicios cancelar? La idea es comenzar a rastrear su uso diario mediante un calendario. Una vez hecho esto, puede darse cuenta que está utilizando menos determinadas suscripciones y que podría prescindir de ellas.

La regla de las 72 horas

Antes de realizar cualquier compra que no sea urgente, es necesario hacer una pausa. Tres días o 72 horas, suele ser una buena cantidad de tiempo, según The New York Times.

La regla de las 72 horas proviene de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco, que dice que el período de espera de tres días crea especia entre el estímulo (artículo que deseo comprar) y la respuesta (hacer la compra).

Si la opinión no cambia acerca de las 72 horas, puede estar seguro que no está haciendo una compra impulsiva.

Mira también El método de los sobres explicado por una experta para ahorrar más de 400 €

Pagar la tarjeta de crédito

Si no pagas la factura de la tarjeta de crédito y no tienes una tarjeta libre de intereses, podría pagar cientos de intereses adicionales cada mes.

Para evitar adeudar intereses adicionales, debe hacer todo lo posible pagar pagar sus facturas a tiempo.