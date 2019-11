Los descuentos que tienes gracias a tu banco y que (puede) que no conozcas

Los descuentos en tiendas, las devoluciones de una parte de nuestras compras o los sorteos son, a menudo, un reclamo que utilizan los bancos para captar y mantener clientes. El comparador financiero HelpMyCash.com ha analizado 20 entidades en busca de estas promociones y ha encontrado más de 500 que ha estudiado a fondo para saber si valen la pena.

De media, cada banco ofrece alrededor de 26 promociones entre regalos, descuentos, devoluciones, sorteos y precios especiales en sectores de lo más variopintos.

Más de 500 promociones en 20 bancos

De las 529 promociones analizadas, encontramos que el Programa Privilegios Euro6000, presente en Abanca, Bankinter, EVO, Kutxabank y Liberbank, es el que más ofertas tiene con 119 promociones. Por lo que si somos clientes de estos bancos podremos beneficiarnos de todas sus ventajas.

Mira también Cuenta de ahorro vs depósito a plazo fijo: fórmulas para ganar dinero con ahorros

Sin contar este programa, el banco que más ofertas tiene es Coinc, con más de 80 ofertas analizadas, aunque en su web afirma tener más de 400 según la ciudad. Después encontramos a CaixaBank, con 69 ofertas. En tercera y cuarta posición están imaginBank y Banco Santander con 50 y 45 promociones respectivamente. Finalmente, Openbank cierra el ranking con 39 ofertas.

Las principales promociones las encontramos en el sector del ocio (parques temáticos, cine...) con el 28,7% del total, en hoteles y viajes (15,7%) y, en tercer lugar, en transporte (alquiler de coches, peajes…) y gasolineras que suponen el 11,3%.

Descuentos y promociones

Los clientes a los que les encanta comprar online pueden conseguir descuentos en Amazon. Coinc ofrece un 4% de descuento para todos sus clientes sin límite de veces y Deutsche Bank regala un cheque de 50 euros a todos los nuevos clientes que domicilien la nómina, una oferta interesante ahora que se acerca el Black Friday. Para los amantes de Apple, Coinc ofrece hasta un 10% de descuento, según los productos, para compras en su tienda online.

Si somos de los que disfrutamos de comer en casa, cuatro bancos ofrecen descuentos en JustEat del 5% (Euro6000, Openbank y CaixaBank) y del 18% (Coinc). Aunque si preferimos disfrutar de la comida en el propio restaurante, VIPS es el sitio al que ir. Esta cadena de comida permite ahorrar entre el 5% y el 11% en sus establecimientos y en Starbucks, Ginos, TGI Fridays y Wagamama gracias a los descuentos que ofrecen CaixaBank, las entidades adheridas al Programa Euro6000, EVO, imaginBank, ING y Openbank siempre que seamos socios del restaurante.

Mira también Estos son los bancos que dan las mejores hipotecas para el español medio

Si amamos las emociones fuertes, podemos conseguir descuentos de entre el 8% y el 50% en Port Aventura gracias a CaixaBank, Euro6000 e imaginBank. Aunque si preferimos algo más relajado, BBVA, CaixaBank, imaginBank, Santander y Euro6000 ofrecen precios especiales en los cines Yelmo.

Si nos gusta viajar, Booking tiene promociones con CaixaBank, Coinc, Evo, imaginBank, Openbank y N26 con devoluciones de entre el 3% y el 10% simplemente abriendo el link desde nuestro banco y pagando con la tarjeta. Si somos de rutas por carretera, también tendremos ofertas de hasta el 20% de descuento en las compañías de alquiler de coche Avis y Budget.

Finalmente, no serían descuentos de bancos si no hubiese promociones en gasolina. Galp y Repsol son las que más ofertas acumulan dentro de esta categoría con descuentos en once entidades. La media de ahorro en estas gasolineras ronda el 3% o los 4,8 céntimos por litro.

Cómo obtener los descuentos

La condición que se repite en la mayoría de las promociones para poder obtenerlas es que el pago se realice con la tarjeta de la entidad (76,6%), aunque esta condición no es la única que debemos cumplir para acceder a los descuentos. El 46,5% de las promociones exige presentar un cupón o un código descuento. Además, un tercio solo sirve para las tiendas online (30,25%) y exige que abramos la página web del comercio desde el link que proporciona nuestro banco (28,54%).

Aunque en ocasiones parezca complicado acceder a las promociones de los bancos por la diversidad de condiciones que se deben cumplir para disfrutarlas y porque no todas las entidades imponen siempre los mismos requisitos de acceso, en general los pasos para aprovechar estas ventajas suelen ser similares (acceder a la web del comercio desde un link del banco, pagar con la tarjeta de la entidad, etc.). Basta con conocer las condiciones y leer la letra pequeña de cada campaña para disfrutar de todas las ofertas.

Habituarnos a buscar ofertas antes de comprar y entender cómo funcionan nos ayudará a ahorrar cada vez que compremos y nos permitirá sacarle el máximo partido a nuestro banco.