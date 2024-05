Trucos para ahorrar dinero en AliExpress: los secretos de los códigos promocionales

La plataforma de compras online china AliExpress es conocida por ofrecer un extenso catálogo con artículos de todo tipo a precios muy reducidos. Cada vez son más las personas que se suman como usuarios de la compañía del grupo Alibaba, pero no todos saben los trucos para ahorrar y conseguir los mejores descuentos posibles e incluso algunos gratis con los 'freebies'. Te los contamos todos.

Cupones de AliExpress, selección y vendedor

A la hora de hacer la compra, existen diversos modos de ahorrar. Los cupones son uno de los trucos más conocidos de la plataforma. Sin embargo, hay más de los que crees. Los cupones de AliExpress se pueden encontrar en la búsqueda de internet puesto que muchas páginas web actualizan regularmente los cupones. Estos pueden usarse en cualquier tienda pero solo se puede canjear uno por pedido.

Los cupones selección, aunque los emite el propio AliExpress, solo están disponibles para tiendas concretas, por lo que es recomendable que verifiques la descripción del artículo previamente. Se pueden usar en una selección de artículos -de ahí el nombre- y se pueden combinar con otros descuentos. La reducción del precio se aplicará al total de las compras del carrito automáticamente al seleccionarlo. Estos se pueden encontrar en el apartado de "Mi Monedero" en "Mi Cuenta" en la aplicación.

Programa de fidelización

Al igual que Shein, la empresa de Alibaba cuenta con un programa de fidelización en el que si inicias sesión diariamente y añades artículos a la cesta, dejas reseñas o participas en juegos, recibes monedas que se pueden canjear por descuentos. Aunque es relativamente fácil ganarlas, el valor de estas es bajo por lo que tal vez tengas que jugar un buen tiempo antes de conseguir un descuento significativo.

Qué es el Choice Day

Otro gran truco de ahorro es aprovechar el Choice Day, que es un día (o varios) en los que la plataforma lanza descuentos que resultan en una bajada realmente significativa de precio. Hay algunos artículos hasta con 90% de descuento si es la primera vez que realizas una compra. El último fue este pasado mes de marzo donde del 1 al 5 del mes, había 60% de rebajas en una gran variedad de artículos.

Más trucos para comprar barato

Además, hay una serie de trucos que ayudan a estar pendiente de obtener el mejor precio posible. Si sigues a los vendedores, puedes estar al tanto de lo que publican y así salir a la caza cuando apliquen un descuento. También, si al ver un producto, en vez de simplemente quedarte con él, te pones a comparar, seguro encuentras una mejor oferta de otro vendedor.

Otro 'tip' que puede funcionar es confirmar que el cambio de moneda nos favorece. En ocasiones puede resultar mejor comprar en euros -aunque parezca más caro a simple vista- si el cambio de divisas no se ajusta a lo que realmente vale la moneda en el momento de la compra, pues esto puede acabar perjudicándonos a la hora de hacer el cambio. Todos estos trucos deben aplicarse teniendo en cuenta la protección al consumidor. Y es que, si por buscar la opción más barata, terminamos escogiendo una que no cuente con esta garantía, nos puede acabar saliendo mucho más caro a la larga. En caso de que algo falle o no entreguen el producto, no podremos hacer reclamaciones a AliExpress.