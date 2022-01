Cinco trucos para contratar la cuenta sin comisiones perfecta: ahorra hasta 240 €

Dejar de pagar comisiones es uno de los principales motivos para cambiar de banco, sobre todo ahora que la mayoría de las entidades ha incrementado sus tarifas. Desde 2019, muchos clientes han visto como las comisiones de su banco se han disparado hasta el punto de tener que pagar más de 200 euros por el mantenimiento de una cuenta corriente.

En este contexto, muchos usuarios se han visto obligados a buscar un banco que nos les cobre comisiones y que tenga unos requisitos asequibles. El comparador de productos financieros HelpMyCash.com nos cuenta cinco trucos para encontrar la cuenta sin comisiones perfecta.

Busca una cuenta digital

Lo primero que debemos hacer para encontrar la cuenta que mejor se ajuste a nuestras necesidades es comparar. Pero ¿por dónde deberíamos empezar? La respuesta la encontramos en las cuentas online. La mayoría de los bancos comercializan cuentas digitales (se abren por Internet y están pensadas para clientes que operan por la banca online) que no tienen comisiones de mantenimiento e incluyen una tarjeta de débito sin coste.

Y todas esas ventajas sin necesidad de domiciliar una nómina, ni recibos ni mantener un saldo mínimo. Por ejemplo, la Cuenta Online de BBVA para nuevos clientes no tiene gastos de mantenimiento, incluye una tarjeta de débito sin cuotas anuales y no exige domiciliar ingresos regulares. La Cuenta Clara de Abanca tampoco tiene comisiones ni vinculación obligatoria y el banco entrega una tarjeta de débito sin costes de renovación a sus titulares.

Pregunta en los bancos 'fintech'

Aunque para muchos la primera reacción sea acudir a un banco de toda la vida, lo cierto es que, si queremos dejar de pagar comisiones, deberíamos echarle un vistazo a los bancos online y a los nuevos actores que han entrado en el mercado durante los últimos años, recomiendan los expertos de HelpMyCash. Si estamos acostumbrados a gestionar nuestras finanzas por Internet o a través de una app del móvil, estas entidades nos permitirán contratar cuentas sin comisiones con ventajas exclusivas difíciles de encontrar en los bancos tradicionales.

La cuenta sin comisiones ni condiciones de N26, por ejemplo, incluye una tarjeta de débito virtual sin cuotas anuales con la que se puede sacar dinero gratis tres veces al mes en cualquier cajero de España y de la eurozona y, además, se puede pagar en otras divisas sin comisiones, mientras que los bancos tradicionales suelen cobrar al operar en el extranjero.

Revisa la letra pequeña

Antes de contratar una cuenta corriente o cualquier otro producto financiero es muy importante comprobar que no cobra comisiones, especialmente de mantenimiento o por emitir transferencias SEPA. También conviene consultar el precio de las tarjetas. Pero el análisis no debe quedarse ahí, además de los costes, hay que revisar los requisitos de la cuenta. Lo ideal es que la cuenta tenga unos requisitos fáciles de asumir y que no supongan un coste extra o que, directamente, no tenga. Por ejemplo, la Cuenta Corriente Open de Openbank puede abrirse sin necesidad de domiciliar una nómina y no tiene comisiones.

Asimismo, algunos bancos reservan sus cuentas sin comisiones, especialmente las que no exigen una nómina obligatoria, para los nuevos clientes y les obligan a hacer las operaciones habituales por Internet.

Busca cajeros cerca de tu domicilio

Aunque cada vez usemos más la tarjeta, la mayoría solemos acudir al cajero varias veces al año. Y cuando lo hagamos, agradeceremos tener uno cerca de nuestro domicilio o de nuestro lugar de trabajo y no tener que trasladarnos varios quilómetros para poder sacar dinero gratis. Algunos bancos tienen una red de cajeros con miles de terminales, otros tienen un parque más modesto o, directamente, no tienen ninguno, pero permiten sacar dinero de los cajeros de otros bancos sin pagar

Acostúmbrate a hablar con tu banco por chat

Si abrimos una cuenta sin comisiones en un banco tradicional, podremos acudir a las oficinas a resolver dudas y notificar incidencias. Pero si nos pasamos a la banca online, la atención al cliente tendrá que ser a distancia. Algunos bancos digitales atienden a sus clientes por teléfono y e-mail y cada vez es más habitual que tengan también un canal de Twitter dedicado a atender las consultas de los usuarios. Algunos bancos, incluso, resuelven dudas por WhatsApp. Otros, en cambio, tienen un servicio más limitado. Algunos neobancos, por ejemplo, solo ofrecen a sus clientes la posibilidad de contactar con ellos a través de un chat integrado en sus apps, señalan fuentes de HelpMyCash.