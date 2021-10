Cuatro trucos para evitar pagar por las comisiones del banco: ahorra 240 euros 

La comisión de mantenimiento, la comisión de administración, los costes de las transferencias, el de las tarjetas de crédito o débito... pueden llegar a sumar, en total, más de 240 euros anuales. Sin embargo, se trata de gastos fácilmente esquivables, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Según indican, la mayoría de las entidades bancarias eliminan las comisiones habituales de las cuentas si el cliente asume sus condiciones: domiciliar una nómina o una pensión en la cuenta, domiciliar recibos, usar las tarjetas asociadas o contratar productos adicionales comercializados por el banco, como fondos de inversión o seguros.

Pero no solo existe esta opción para librarse de las comisiones. "También podemos negociar unas nuevas condiciones, abrir una cuenta sin comisiones en el propio banco (si la ofrece) o bien trasladarnos a un banco que no aplique gastos y no exija vinculación", revelan desde el comparador.

1- Cumple las condiciones de la cuenta

Casi todos los bancos en España ofrecen la posibilidad de esquivar comisiones, por lo que será necesario informarse de cuáles son los requisitos de vinculación de la cuenta. Para conocer esta información, el cliente puede revisar el programa cero comisiones del banco, que puede encontrarse, por ejemplo, en la web de la entidad, o bien revisar el contrato o las condiciones concretas de la cuenta.

"No recomendamos contratar productos adicionales que no necesitamos para esquivar los gastos de la cuenta (seguros, préstamos, fondos de inversión, planes de pensiones…)", señala HelpMyCash.com. Hay que tener en cuenta que cumplir las condiciones es opcional, por lo que si el cliente no está interesado en asumir la vinculación que exige la entidad, tiene otras vías para escapar de los gastos.

2. Negocia los requisitos

Si el cliente, al investigar cuáles son las condiciones de su cuenta, no quiere o no puede cumplirlas, puede intentar negociar con su gestor. El éxito de la negociación dependerá de varios factores: el perfil del cliente, la trayectoria en el banco o la capacidad de este para poder asumir otros requisitos. Por ejemplo, se puede proponer que la pensión o la prestación por desempleo sirva para cumplir con las condiciones de la cuenta.

3- Abre otra cuenta en el mismo banco

Si la entidad bancaria no tiene intención de negociar las condiciones y los requisitos son imposibles de cumplir o, simplemente, no se quieren asumir, una opción es consultar en la propia entidad si tiene en su catálogo una cuenta sin comisiones y sin requisitos o bien una con unas condiciones que se ajusten al perfil del cliente.

Por ejemplo, Abanca ofrece la Cuenta Clara, una alternativa online y sin comisiones que no exige ningún requisito de vinculación para que el cliente pueda disfrutar de la cuenta y la tarjeta de débito asociada sin pagar comisiones. CaixaBank, por su lado, ofrece la Cuenta imagin, una cuenta sin comisiones ni requisitos que también trae asociada una tarjeta de débito gratuita.

4- Cambia de entidad bancaria

En caso de que la entidad no cuente con una cuenta sin comisiones y sin vinculación, la única vía será buscar este tipo de servicio en otro banco.

Varias entidades en España ofrecen cuentas de estas características: BBVA, ING, Openbank, N26, Liberbank, Banco Santander.... "Desde HelpMyCash recomendamos comparar las mejores cuentas sin comisiones y sin nómina para encontrar la que mejor se ajuste a nuestras necesidades", explican fuentes del comparador, quienes, además, añaden: "eso sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas cuentas son online, por lo que tanto la contratación como la gestión suelen requerir de un ordenador, tablet o teléfono móvil".