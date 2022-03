Trucos de los expertos para aumentar las opciones de ganar el Euromillones

La lotería es, por lo general, un juego de azar, sin embargo, existen algunas estrategias que permiten aumentar las probabilidades de ganar el premio. El matemático Stefan Mandel creó un sistema muy efectivo por el cual consiguió ganar la lotería de su país nada más y nada menos que 14 veces. Aunque lo mantuvo en secreto durante más de un año, finalmente desveló ante el público su minuciosa elección de los números para resultar el afortunado en tantas ocasiones.

La metodología se basaba en comprar multitud de tickets en el sorteo, pero con una manera intencionada. El primer paso de esta fórmula específica se basa en calcular el número total de combinaciones posibles. Para una lotería donde hay que elegir seis números acertantes entre las cifras 1 y 40, los posibles resultados son un total de 3.838.380 combinaciones. Su estrategia era tan efectiva que algunos países se vieron obligados a cambiar las reglas del juego.

Aunque hoy en día no sea tan sencillo tener un ticket ganador, los expertos de Your Lotto Service han desvelado en The Sun una serie de trucos que cualquier jugador puede realizar para aumentar sus probabilidades. En muchos casos, la clave está en jugar a menudo y conocer a fondo el funcionamiento del sorteo.

Jugar con más frecuencia

Como es lógico, quienes juegan semana tras semana tienen más opciones de ganar que aquellos que lo hacen de forma esporádica. Si tienes realmente interés por llevarte un premio millonario, la constancia será clave para conseguirlo. Aunque las probabilidades de acierto siempre serán las mismas en cada uno de los sorteos, hacerlo con frecuencia te dará siempre un extra respecto a quienes solo apuestan en días señalados.

Boletos múltiples

Una buena opción para evitar gastar demasiado dinero en tickets de lotería o Euromillones es compartir el boleto. Obviamente, esto significa que en caso de acertar, el premio íntegro no será para un único jugador, pero tendrás más posibilidades de obtenerlo, así como menos desembolso de dinero cada mes.

En algunos casos, es posible apuntarse a un sindicato de loterías o grupos especializados de personas que juegan juntas y mediante un acuerdo formal aseguran que compartirán las ganancias. Esto puede conectarte con cientos de personas y tener una combinación disponible a diario. Lo más importante, al igual que cuando juegas con familiares o amigos, es que todo el mundo especifique su aportación y compara el número elegido.

Cuidado con los números

Por último, los expertos señalan que es muy importante que la combinación seleccionada sea variada. Elegir demasiados números pares o impares en una misma jugada puede hacer que pierdas la oportunidad de ganar. En el Euromillones hay cinco números y dos estrellas, por lo que es mejor escoger dos pares y tres impares o viceversa, tres pares y dos impares. Estos patrones suelen aparecer un 68% de veces en los sorteos del Euromillones, señalan.