Los cuatro trucos mentales que te harán ahorrar mucho más dinero en tu día a día

El ahorro personal es una de las mejores prácticas para enfrentarse a un futuro incierto. Puede llegar a ser un excelente hábito financiero que debe reforzarse todos los días, sin excusas ni pretextos. De hecho, los ahorros pueden salvarnos de una situación crítica si el panorama económico se complica.

Incluso, aquellos que llegan justos a fin de mes y que no contemplan la posibilidad de ahorrar una cantidad al mes pueden ver aumentados sus ahorros si sigue los siguientes consejos. The Motley Fool, una compañía estadounidense de asesoramiento financiero ha compartido en su página web una serie de trucos mentales para lograrlo.

Repítase a sí mismo que gana menos

El primer paso que debe hacer es programar una transferencia mensual a una cuenta bancaria distinta de la que recibes la nómina. Así, todos los meses destinarás una parte del sueldo que no tocarás. Incluso es conveniente que elija una cuenta de ahorros en un banco diferente para que no vea el saldo cada vez que inicie sesión en su banco.

Una vez que el dinero no está en tu cuenta bancaria principal, no lo tendrás en tu mente. Es un "recorte salarial" instantáneo con beneficios a largo plazo: si no tocaras ese dinero trasferido, la cuenta secundaria irá engordando poco a poco.

Párate a pensar

Salir de compras sin tener claro lo que se necesita es un peligro para el bolsillo, incluso en una simple compra en el supermercado. Las facilidades de pago de los vendedores y las tarjetas de crédito llevan en muchas ocasiones a realizar compras por impulso.

Para intentar no actuar de esa manera, es conveniente que tenga en mente que es preferible retrasar esta compra al menos por unas horas o días con el fin de pensar en frío si son realmente necesarias. Lo más probable es que después de reflexionar considere que esas compras no eran esenciales. El dinero ahorrado por esta decisión puede trasladarlo a la cuenta bancaria secundaria.

Desafíate

Si te gustan los retos quizás este es el truco más conveniente para ti. La más conocida es meter en una hucha una cantidad de dinero fija. Por ejemplo, guardar todas las monedas de 2 euros que te encuentres. Otra posibilidad es el desafío del céntimo, que consiste en poner un céntimo en el bote el primer día, dos céntimos en el segundo día y así sucesivamente. Esto te puede permitir ahorrar casi 700 euros en un año.

Ten presente tus objetivos

Es conveniente que tenga presente objetivos a largo plazo para fomentar estos nuevos hábitos. Un viaje, compra de un coche o de una televisión u ordenador... son muchas las necesidades reales que podemos tener a lo largo de un año. Intenta visualizarlos en una pizarra o en un tablón para no distraerte del objetivo.