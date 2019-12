Cómo el café puede hacerte ahorrar casi 2.000 euros al año, según varios expertos

Empezar a ahorrar no siempre es tarea fácil. Básicamente porque las cuentas entre ingresos y gastos dificultan, en ocasiones, guardar algo de dinero a final de mes. Por ello, muchos expertos financieros han aconsejado varias veces una de los 'sacrificios' más sencillos: el café de todas las mañanas.

Lo cierto es que de momento no hay una respuesta definitiva. ¿Debería omitir el café con leche y ahorrar más? Al final del día es una decisión muy personal. Por ello, cuatro expertos financieros han evaluado para la CNBC si merece la pena hacer hincapié en estos pequeños gastos diarios.

El 'factor latte'

David Bach es un millonario estadounidense al que se le atribuye el concepto conocido como factor latte. La idea, es pues, sencilla: abandonar el café con leche de todas las mañanas o cualquier pequeño lujo que se disfrute regularmente como comida rápida, refrescos, etc.

"Todos desechamos demasiado dinero en gastos pequeños innecesarios sin darnos cuenta de cuánto pueden sumar", explica.

De hecho, si invierta esos ahorros, ganaría aún más con el tiempo gracias a los intereses. Para demostrar su concepto, Bach acudió a los números. Si en el desayuno de cada mañana nos dejamos, por ejemplo, cinco euros, al final del año ahorraríamos casi 2.000 euros.

¿Me puedo hacer millonario ahorrando en el café?

"Hay un consejo terrible que dice: 'no compre el café con leche, invierta el dinero y se convertirá en millonario", explica a la CNBC el ex ejecutivo de Wall Street y CEO: "Hay ciertas cosas que están mal".

Lo primero es que se necesitarían muchos cafés y una alta asa de rendimiento anual para convertir los ahorros del café en un millón. "Para empezar, la mayoría de la gente no está gastando tanto", explica.

"No es un gasto que merezca la pena"

Suze Orman, experta financiero y autora de 'Mujeres y dinero', no ve el café como un gasto necesario. "Nunca compraría una taza de café en ningún lado. Puedo pagarlo, pero no malgastaría el dinero de esa manera", dice.

"El café no es una necesidad", añade Orman, quien asegura que ese dinero podría estar invirtiéndose y ganando intereses.

Mira también El método de los sobres explicado por una experta para ahorrar más de 400 €

"La vida no se trata de ahorrar"

Para Ramit Sethi, el autor más vendido de 'Te enseñaré a ser rico' renunciar a los pequeños placeres de la vida, como el café de la mañana, simplemente es algo que a largo plazo no merece la pena.

No solo no es fácil decir que 'no' constantemente, sino que hay un límite para ahorrar. "La vida no se trata simplemente de ahorrar", explica.

En lugar de centrarse en renunciar al café, Sethi recomienda administrar primero los objetivos a largo plazo, poniendo automático dinero en ahorros e inversiones cada mes.