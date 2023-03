El turismo apuesta por el uso de la IA y la analítica avanzada para seguir creciendo.

Una vez dejada atrás la pandemia y sus catastróficas consecuencias para el sector del turismo, la industria de los viajes ha puesto el foco en el uso de la inteligencia artificial y la analítica avanzada como vías para mantener su rentabilidad tras un 2022 de récord, según han explicado varios expertos en el sector en el Travel Summit 2023 organizado por Minsait, una compañía de Indra.

La industria de los viajes busca tomar impulso y se enfrenta a la presente temporada como si fuera un punto de inflexión para su continuidad, tras el año 2022. Esta nueva etapa para el sector, marcada por la transformación digital de sus operadores y empresas, estará marcada por la incorporación masiva de tecnologías avanzadas como la IA y la analítica avanzada.

Ofrecer viajes más adaptados

La adopción de estas tecnologías tiene como fin de gestionar de forma más cualitativa los datos y la información y poder ofrecer viajes con mayor valor a unos destinatarios cada vez más digitales, pero también exigentes y comprometidos con cuestiones como la seguridad o la sostenibilidad.

Estas conclusiones han sido abordadas durante el Travel Summit 2023 de Minsait, el encuentro sectorial celebrado esta semana por la empresa digital para la industria de viajes en el que se han dado cita grandes marcas y referentes turísticos.

El golpe de la pandemia

El director general de Indra y responsable de mercados y verticales de Minsait, Borja Ochoa, abrió las jornadas refiriéndose a los últimos años vividos: "La pandemia del Covid-19 provocó una gran interrupción en nuestra forma de vida, con restricciones de viaje globales y grandes pérdidas en ingresos para aerolíneas, hoteles y otros negocios relacionados con los viajes".

"Como respuesta, la industria tuvo que adaptarse e innovar rápidamente, explorando nuevos modelos de negocio y soluciones digitales, mostrando su resiliencia, y con una recuperación gradual en algunos sectores, así como nuevas oportunidades emergentes en otros", ha explicado el responsable de Minsait.

Ochoa también ha incidido en cómo el conocimiento de las principales tendencias o soluciones digitales se ha vuelto clave para la pervivencia de las industrias en el sector. Durante el evento, se ha subrayado el aporte que tecnologías como la inteligencia artificial o la analítica avanzada tienen para gestionar la información que reciben de sus usuarios, y poder convertirla en recursos de valor que contribuyan a mejorar sus cifras y ofrecer mejores experiencias.

Junto a estas, tanto la automatización, para evolucionar los procesos y operaciones del sector, como el Internet de las cosas (IoT) ya han supuesto un cambio de paradigma para conectar dispositivos e incentivar la multicanalidad. Esto se suma a la creciente necesidad de migrar procesos a la nube, con el fin de aumentar la flexibilidad de las operaciones dentro de un entorno global en el que prima la incertidumbre, tal y como constató el coronavirus hace tres años.

Necesidad de alianzas

Uno de los principales activos para la evolución, también para una evolución segura, son los aliados tecnológicos, bien sea por parte de los hiperescaladores, que ponen en valor la importancia de la tecnología en la nube como palanca transformadora del cambio, o mediante la irrupción en el mercado de nuevos socios o aliados. Estos nuevos socios cuentan con aplicaciones específicas que ayudan a mejorar acciones concretas o modelos de funcionamiento.

El director de Travel y Turismo de Minsait, Emilio Mora, ha señalado que la industria de los viajes siempre ha tenido la innovación en su ADN y ha sido pionera a la hora de introducir soluciones tecnológicas, algo que la pandemia pausó temporalmente. "Sin embargo, cuestiones de índole global como la pandemia de 2020, el conflicto bélico en Ucrania, las crisis de los abastecimientos o la demanda energética han afectado directamente a sus empresas. Hubo un tiempo en el que la gente no podía viajar y mantener en operación, muchas de estas compañías no era rentable", ha apuntado el directivo.

No obstante, Mora ha subrayado que el sector recobró "cierta normalidad" el año pasado, pero el mercado ha cambiado en este periodo, a la vez que las demandas y preocupaciones de los viajeros. "Aquellos que no avancen también, correrán el riesgo de quedarse atrás y perder su competitividad", ha anticipado. Asimismo, ha destacado las tecnologías 'end to end' de Minsait como Onesait Travel.

Esta 'suite' comprende una oferta global de la compañía para el sector turístico que optimiza la gestión de hoteles y aerolíneas con el fin de mejorar la experiencia de los viajeros y adaptar su operación a las nuevas demandas de los que viajan. Esta oferta ha logrado gestionar más de 20 millones de reservas en 33 países y los sistemas de Minsait han sido implementados en más de 4.000 hoteles y entre sus clientes, presentes en el Travel Summit, se encuentran algunas de las cadenas hoteleras más relevantes del mundo, con referencias tanto en Europa como América y Asia.