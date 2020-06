Desde Alemania, sin cuarentena: el plan balear para salvar el turismo en España

Un total de 10.900 turistas alemanes llegarán en los próximos días a las Islas Baleares. El archipiélago carga ahora con una fuerte responsabilidad sobre sus hombros: "De lo que pase aquí dependerá el futuro inmediato del país". La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (Fehma) lo tuvo claro desde el principio. Con apenas 3 casos de Covid diagnosticados este sábado, la región se ha convertido en la punta de lanza del turismo en España. "Siempre hemos contado con un mercado muy marginal dentro de nuestras fronteras, el grueso nos llega de fuera". El proyecto piloto comienza en 24 horas, billetes de ida y vuelta para los viajeros germanos, sin cuarentenas a la vista: "Este es un primer paso, no para ganar dinero, sino para demostrar que el viajar a España sigue siendo una apuesta segura".

"Tenemos una enorme responsabilidad sobre los hombros... y mucha ilusión", el proyecto piloto que ha levantado la polémica a lo largo y ancho del país será la probeta, el escenario controlado que servirá de experimento, para demostrar que Espña sigue siendo un destino seguro para los viajeros extranjeros. Que la hostelería, en todas sus aristas, ha sido uno de los grandes damnificados de la crisis de la Covids, era un secreto a voces. Las cifras manda. La patronal de Hostelería nacional prevé que la pandemia acabe con cerca de 400.000 empleos de media en lo que queda de año. ¿Traducción? En una sola temporada, el sector ha visto a uno de cada cuatro puestos de trabajo, caminar en la cuerda floja.

Más de medio centenar de vuelos aterrizarán mañana en las islas. "Hubo muchos empresarios del sector que dieron la temporada por perdida". El análisis de la Fehm contrasta con la que fue su hoja de ruta. "Con más de 30.000 vecinos en ERTE, no era el momento de sentarse a mirar", comparten con La Información. El brote de coronavirus en España, no tuvo en el archipélago su epicentro, pero, paradójicamente, la economía de la región sí ha sido una de las mayores perjudicadas por la crisis sanitaria que ha descalabrado las previsiones internacionales.

Cursos intensivos... en tiempo récord

"Cuando todo empezó nos dimos cuenta de que la crisis se dejaría sentir con toda su complejidad", recuerdan desde hoteles Riu. El plan piloto que ha negociado el Gobierno balear con el Ministerio de Sanidad, según contempló la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, el aterrizaje de seis vuelos hasta la isla de Mallorca en la próxima semana. Los dos primeros aviones que recibirá la región, pertenecen a la flota de la aerolínea TUI Group, y se instalarán en dos de los hoteles Concordia y Bravo de la cadena RIU. Fuentes de la firma hotelera admiten en una llamada con este diario: "La respuesta al plan piloto nos ha sorprendido, tenemos el aforo completo en ambos".

Hace unas semanas, pocos hubieran apuntado en esta dirección. "Nuestra cadena se extiende por buena parte del mundo y, cuando les comunicamos a los empleados de Baleares que volveríamos a abrir nuestras puertas esta temporada... hubo mucha gente que lloró". Desde Fehm aseguran que buena parte de los hoteles que se beneficiarán del plan piloto realmente abrirán en pérdidas: "No es un escalón para ganar dinero, es una oportunidad para reactivar el modelo balear y transmitir, dentro y fuera de nuestras fronteras que España sigue siendo un lugar seguro".

Cuando estalló la crisis sanitaria, la cadena tuvo que acelerar. "Nos aseguramos de repatriar a nuestros huéspedes, desde Zanzíbar a Cabo Verde, independientemente del hotel dónde estuvieran". Fue una de las labores titánicas y a contrarreloj de las que trajo consigo la pandemia... pero no la más dura. "La necesidad de acelerar para llegar a tiempo y con garantías al plan piloto ha sido lo más duro... centenares de empleados asistiendo a formaciones intensivas, coordinadas telemáticamente...". Desde RIU no terminan la frase, pero se deduce que el proceso no ha sido un camino de rosas. "No hubiera sido posible sin la motivación de la plantilla, la gente tiene ganas de ponerse en marcha y eso mueve montañas".

Pasajeros con billetes de ida y vuelta, a un mínimo de cinco días de estancia en la comunidad ha sido la combinación de requisitos que ha marcado el triaje de pasajeros. Los plazos están claros y ningún turista podrá quedarse en las islas más allá del 29 de junio. "Se ha escogido Alemania porque nos encontramos en una situación epidemiológica parecida", explican fuentes del sector. El país germano no registró ningún caso del viernes al sábado, y refleja un índice de letalidad menor que el nacional: un 4,7%, frente al 11,1% español.

No solo las grandes cadenas hoteleras se verán beneficiadas por el plan piloto. "En Baleares no se dio nada por perdido porque no podíamos permitirnos caer en eso", comparten desde RIU, "La economía de las islas se basa en círculos concéntricos... de los mismos turistas que vivimos los hoteles, también lo hacen la mayor parte del entramado empresarial de la región". La empresa camina sobre hombros de gigantes o, al menos, sobre la experiencia de los hoteles que han abierto antes en sus instalaciones de Guadalajara (México) o de Berlín (Alemania). Si bien es cierto que el piloto no beneficia a los más pequeños.

"Es paradójico, nuestros hospitales han sufrido menos el golpe del virus... pero nuestra economía lo ha hecho con más fuerza del resto de España", aseguran desde la Fehm. Si en la península cada paso adelante en la apertura de la movilidad entre CCAA, ha supuesto un motivo de celebración... la situación en las islas Baleares no ha sido igual. "En las últimas semanas ha habido alguna reserva de turistas nacionales... pero nuestro nicho sigue siendo el turismo internacional". Los españoles no ven el fin de una crisis que avecina más palos en las ruedas de un país que apenas empezaba a levantar cabeza. Con estas perspectivas, el proyecto piloto del archipiélago balear será la punta de lanza que sirva de termómetro a un turismo internacional que sigue teniendo en sus manos el futuro de un país hambriento de buenas noticias.