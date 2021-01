La OMT: "El virus llevó al turismo a un punto muerto de la noche a la mañana"

La pandemia de Covid-19 "llevó al turismo a un punto muerto casi de la noche a la mañana y ahora tenemos la oportunidad de reiniciarlo y repensar", ha señalado el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, en una entrevista con Efe.

"Antes de la crisis, como sector, estábamos haciendo un excelente progreso hacia la inclusividad y la sostenibilidad que ahora tenemos la oportunidad de profundizar y ampliar. Mi visión para reinventar el turismo se basa en mantener una coordinación firme entre todos los actores del sector, que garantice que construyamos el futuro de manera sostenible, responsable y resiliente, fomentando nuevos modelos innovadores en todo el mundo para la creación de millones de nuevos empleos", ha dicho Pololikashvili, que aspira a ser reelegido al frente de la OMT para 2022-2025.

En esta carrera, el diplomático georgiano, que tomó las riendas de la OMT en 2018, compite con la presidenta de la Autoridad de Cultura y Antigüedades de Bahrein, Mai Al Khalifa, y la elección de una de las dos candidaturas está en manos del consejo ejecutivo de la organización, que se reúne este lunes y martes en Madrid.

La confianza es más importante que nunca

Según Pololikashvili, el reinicio del turismo debe ser una prioridad para destinos y gobiernos de todo el mundo. "Existe demanda para volver a viajar, pero ahora todos los actores del sector público y privado necesitan trabajar juntos para generar confianza". También el primer código internacional para la protección de los turistas que está promoviendo la OMT y que supone un marco jurídico que otorga más derechos si los viajes se ven afectados por circunstancias externas, incluidas las emergencias sanitarias, "dará seguridad vital en tiempos de incertidumbre".

Destinos líderes, incluyendo España, en su opinión, seguirán siendo populares, precisamente porque la confianza es más importante que nunca y el turista tenderá primero a visitar lugares que conoce. Aunque las vacunas son una gran noticia, "por sí solo no reiniciarán el turismo", por lo que deben ir acompañadas de medidas como pasaportes de salud, que no pueden ser tomadas a nivel unilateral, al igual que decisiones de introducir o levantar restricciones de viaje, porque "socavan la confianza y nos hacen retroceder".

La importancia y el valor de la cooperación es una de las principales enseñanzas de esta crisis, que trasciende al turismo, e "ir por sí solo no es una opción para gobiernos individuales ni para el sector privado", ha insistido.

Pololikashvili llegó a la OMT con una visión de hacerla más eficiente y ágil y sus prioridades han sido la resiliencia, la innovación y la cooperación público-privadas, así como la formación y capacitación. "Heredé un importante déficit financiero que pude convertir en un superávit, dejando a la organización bien posicionada para liderar el turismo. Incorporamos activamente la innovación, de la que antes sólo se hablaba, y creamos el primer departamento dedicado a este ámbito", ha detallado.

La OMT ha triplicado la inversión en cooperación técnica para sus miembros y está avanzando en planes para abrir oficinas regionales en Oriente Medio, donde ya está en construcción una en Arabia Saudí, y en las Américas (Brasil), y Pololikashvili espera que, en el futuro, se pueda ir en la misma dirección también en África. Aunque ya se contaba con una de apoyo para Asia y el Pacífico, con sede en Japón, la creación de oficinas regionales de pleno derecho "va a superar un rezago de muchos años y acercará a la OMT a sus miembros en todas las regiones", ha subrayado.

Prioriza la inversión

Pololikashvili se compromete a seguir priorizando la inversión en turismo e intensificará los esfuerzos de movilización de recursos para ayudar a un amplio número de estados a ejecutar proyectos de asistencia técnica para un crecimiento sostenible y competitivo del turismo. El "Fondo de la Alianza de Turismo para el Mañana" apoyará a los destinos rurales y emergentes y "aspiramos a recaudar 100 millones de dólares en financiación, conectar a los inversores con los innovadores y convertir las ideas en acción".

Preguntado por la propuesta de su rival de crear un fondo de asistencia global de la OMT para atender la emergencia, "es algo que ya he estado priorizando durante los últimos años", ha explicado. "No necesité de una pandemia para empezar a ampliar las relaciones de la OMT con bancos donantes y he reforzado la cooperación con diversas instituciones multilaterales, entre ellas, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo".

"Si repito mandato, podré trabajar para garantizar que este potencial se desarrolle plenamente", ha destacado. Del mismo modo, "he cumplido mi promesa de apoyar a los trabajadores actuales y futuros del turismo", con iniciativas como la Academia en línea de Turismo o la Factoría de Empleo, entre muchas otras. "Esto garantizará que los progresos realizados por la OMT durante mi primer mandato dejen un legado para la próxima generación", ha agregado.