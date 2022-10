La UE avisa de que la revisión del veto a la pesca se alargará hasta la primavera

La Comisión Europea ha avisado este lunes de que si bien está abierta a una revisión del veto a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas del Atlántico recién impuesto ésta dependerá de los datos científicos que se conozcan el próximo 16 de diciembre y, en todo caso, "no llevará automáticamente" a una nueva decisión, sino que abrirá un proceso que no concluiría antes de la primavera del próximo año. "La revisión anual no lleva automáticamente a un nuevo acto de ejecución. El reglamento sobre aguas profundas de 2016 obliga a la Comisión a actuar con base científica por lo que hay que esperar un nuevo dictamen científico", ha dicho el director general adjunto de la Dirección General del Mar de la Comisión Europea, Kestutis Sadauskas, en un debate con eurodiputados.

El funcionario -que ha sustituido en la comisión de Pesca de la Eurocámara al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, quien canceló su asistencia a última hora por una lesión en la rodilla- ha precisado que los servicios comunitarios esperan un nuevo dictamen el "16 de diciembre" y que toda reevaluación conlleva unos procesos de consulta y estudio que dilatarían toda decisión al menos a "primavera de 2023". Además ha remarcado que el veto se aplicará únicamente a partir de los 400 metros de profundidad, mientras que hasta ese nivel estará permitida tanto la pesca de fondo como otros tipos, y ello no por un cambio de parecer de Bruselas sino porque así lo establece el reglamento desde su inicio.

El representante comunitario ha querido también llamar a un debate "sereno" tras semanas de tensión, un comentario que no ha dirigido expresamente a nadie pero que se produce días después de que Bruselas corrigiera al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, cuando éste aseguró que la Comisión levantaba parte de la prohibición de pesca. En su exposición, Sadauskas ha insistido en varias cuestiones clave del pulso con España e Irlanda, países que rechazan el veto, la primera de ellas defender que Bruselas "no ha cambiado ni podría cambiar" un "ápice" de lo que marca el reglamento de 2016 para aguas profundas que obliga a la UE a limitar las capturas en las zonas protegidas y que se ha basado estrictamente en los dictámenes científicos disponibles.

Eurodiputados piden la suspensión del veto

El eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon ha criticado el uso de datos "desfasados" para armar la decisión de veto y que se haya diseñado una medida "de brocha gorda", al tiempo que ha reclamado la suspensión de la veda mientras llegan nuevos datos y criticado que tras años sin avances el Ejecutivo comunitario haya actuado ahora "con tanta prisa". El socialista Nicolás González Casares, por su parte, ha considerado que el análisis de la Comisión Europea ha seguido un "sesgo muy claro" porque ha evitado una "verdadera consulta" al sector y ha criticado la "arbitrariedad" de Bruselas, poniendo como ejemplo que la prohibición afecte a la merluza de palangre pese a ser "de las más sostenibles del mundo".

La eurodiputada de BNG, Ana Miranda, a su vez, también ha reprochado que se incluya el palangre en la veda pese a que "no hay informes científicos" que midan su impacto, al tiempo que ha puesto en duda que los expertos de la Comisión conozcan el arte de los palangreros mientras les mostraba un palangre pequeño que ha llevado a la sesión parlamentaria. "Es una decisión injusta y desproporcionada", ha dicho Miranda, quien ha acusado a Bruselas de "marginar a la pesca por razones comerciales" y ha reivindicado que el palangre es un arte móvil que debe ser sacado de la lista de restricciones.