La UE insta a las entidades financieras a adoptar cortafuegos ante crisis cripto

2022 fue un año muy tumultuoso para los criptoactivos y las finanzas descentralizadas. El bitcoin, la moneda de referencia, vivió un largo invierno cripto que le llevó a cerrar en los 17.000 dólares, tras haber marcado máximos en 2021 en los 69.000 dólares. Esto junto a una dinámica de crecimiento exponencial de los criptoactivos vista en el pasado podría plantear un riesgo sistémico para el sistema financiero. Ante esta posibilidad, la Unión Europea, a través de Junta Europea de Riesgo Sistémico, ha solicitado a las entidades financieras que desarrollen una serie de cortafuegos ante una crisis cripto y su posible contagio al sector.

El organismo, que desarrolla una actividad independiente dentro de la Unión Europea y es encargado de salvaguardar la estabilidad financiera, considera que el sistema financiero podría verse contagiado por los criptos por varias razones. La primera, por su interconexión con el sistema financiero tradicional que está aumentando con el tiempo. También porque sus conexiones con el sistema financiero tradicional no pueden ser identificadas antes de que causen problemas. Finalmente porque adoptan tecnologías similares en el mundo financiero.

La UE reconoce que la inestabilidad vivida el año pasado no contagió al sistema financiero y a la economía real porque aún tienen pocos vínculos, esto no quiere decir que en el futuro no los incrementen. Por este motivo, la UE ha instado a las autoridades que tomen las medidas necesarias para que puedan actuar de manera oportuna en el caso de que estos riesgos se terminen materializando.

Las tres medidas que proponen

Para ello, la UE propone que se adopten medidas enfocadas a tres áreas que consideran fundamentales. La primera, que la UE mejore su capacidad para monitorear los posibles canales de contagio entre el sector de los criptoactivos y el sector financiero tradicional. El objetivo es mejorar la capacidad de seguimiento mediante la introducción de informes periódicos, que tendrían que ser llevados a cabo por las aquellas entidades financieras con exposición a criptoactivos. Al respecto, la Junta Europea de Riesgo Sistémico propone que en estos casos se siga la interconexión entre el sector de fondos y el sector de criptoactivos. Finalmente, dado el potencial de contagio entre plataformas de negociación, se propone introducir requisitos de información para mapear exposiciones entre las plataformas de intercambios comerciales de criptoactivos y otras entidades relevantes.

La segunda medida consistiría en llevar a cabo evaluaciones de los riesgos que plantean los conglomerados de criptoactivos y aprovechar el uso de criptoactivos e identificar posibles acciones adicionales para mitigar riesgos observados. Aquí ya se cuenta con un instrumento que se deriva de la aplicación de MiCA, y que podría ser útil para identificar y evaluar los riesgos derivados de los conglomerados de criptoactivos, dado el potencial de riesgos acumulativos prudenciales, reputacionales u operativos. Asimismo, dada el grado en que el apalancamiento puede tener lugar dentro del mercado de criptoactivos, sería prudente identificar y evaluar los riesgos sistémicos derivados de estas posiciones.

Finalmente, se busca que las autoridades lleven a cabo un seguimiento de la evolución del mercado, centrándose en la resiliencia operativa, las finanzas descentralizadas y en el staking de criptoactivos y préstamo. Para el conjunto es es asegurar que los riesgos potenciales para la estabilidad financiera y para el se puede identificar, evaluar y mitigar la eficacia de la política macroprudencial.

Es decir, el organismo exige a los bancos, fondos de inversión y emisores de monedas digitales estables o suministradores de servicios de monederos electrónicos que informen de sus exposiciones a los criptoactivos.