UGT amenaza con movilizarse si Escrivá retrasa la creación de la Agencia Estatal. 

UGT ha advertido este martes al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de que habrá movilizaciones si continúa retrasando la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social, como ha señalado el sindicato en un comunicado. UGT ha recordado que el plazo para aprobar el proyecto de ley de creación de esta Agencia venció hace tres meses, por lo que ha acusado al ministro de "incumplir la ley" y de hacer "oídos sordos a los sindicatos".

"El retraso y la inacción del Ministerio tienen consecuencias perjudiciales para la ciudadanía, que se traducen en la escasez de citas previas en las oficinas públicas y el retraso del pago de algunas prestaciones", ha apuntado el sindicato en un comunicado. UGT considera que la creación de la Agencia Estatal de la Seguridad Social es "la mejor alternativa posible para solucionar la grave crisis de gestión" y servirá para modernizar su "obsoleta organización" y el "envejecimiento de la plantilla". Ante esta situación, el sindicato sostiene que "la única solución que queda es el conflicto social", con movilizaciones y paros si el Ministerio no responde al cumplimiento de la ley en septiembre.

Este anuncia llega después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alentase las movilizaciones de los sindicatos pare presionar a la CEOE en la negociación para la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Los líderes sindicales son conscientes de que cuentan con el respaldo de la vicepresidenta en esta contienda. De hecho, así se lo ha hecho saber la propia Díaz en privado y del mismo modo se ha posicionado públicamente en alguna ocasión reciente. A finales del pasado mes de junio, en su cuenta de Twitter, reconocía que la inflación es hoy "el principal problema de nuestro país" y que "los salarios no son los culpables, sino las víctimas".

"Las nóminas no deben soportar la crisis", avisaba la ministra de Trabajo, para lanzar después un nítido mensaje a la patronal y a las grandes empresas energéticas: "Tienen que asumir su responsabilidad". "Hay margen para que los salarios suban", concluía su hilo en la red social. Sin embargo, desde el sindicato no descartaban abrir un frente al Gobierno si no amplía el escudo social para proteger del alza de la inflación a los colectivos más vulnerables, como adelantó La Información.